Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung sẽ được giới thiệu ứng cử Chủ tịch TP Hà Nội

Họp báo thông báo kết quả ĐH lần thứ XVI Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Trọng Phú

“Về phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Thường trực Thành uỷ, đồng chí Bí thư Thành uỷ sẽ được Bộ Chính trị phân công đảm nhiệm sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng được phân công làm Phó bí thư thường trực Thành uỷ. Đồng chí Ngọc sẽ phụ trách HĐND TP. Tôi làm công tác Đảng. Đồng chí Nguyễn Đức Chung sau ĐH sẽ được giới thiệu ứng cử để đảm nhận chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội”, ông Toàn phát biểu.

Trước đó, ĐH Đảng bộ TP Hà Nội đã bầu ra BCH 74 người, Ban thường vụ Thành uỷ 16 người và 4 Phó bí thư Thành uỷ gồm các ông bà: Ngô Thị Thanh Hằng, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đào Đức Toàn và Nguyễn Đức Chung.

Trả lời các câu hỏi của báo chí, ông Toàn cho hay công tác nhân sự của ĐH được chuẩn bị công phu, chu đáo nhiều năm nay từ quy hoạch, đào tạo, luân chuyển… là kết quả từ cơ sở đến cấp thành phố. 85 người được giới thiệu đều được lấy ý kiến từ cơ sở, có ý kiến của người dân nơi cư trú. BCH Đảng bộ Hà Nội khoá mới nữ chiếm 12,2%, tăng 2,2% so với khoá trước; tuổi bình quân 50,83 tuổi, giảm hơn 1 tuổi; có trình độ ĐH, đặc biệt 85% có trình độ thạc sỹ , tiến sỹ; được cơ cấu đại diện đầy đủ các lĩnh vực của Hà Nội. Về tỷ lệ cán bộ trẻ chỉ có duy nhất 1 trường hợp dưới 40 tuổi là ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành Đoàn.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội tại buổi họp báo. Ảnh: Zing

Chia sẻ tại cuộc họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nói: “Sự tín nhiệm và lòng tin của đại biểu cũng như sự kỳ vọng tín nhiệm của người dân đã ủng hộ tôi trong những năm qua trong ngành công an là những thuận lợi với tôi trong thời gian tới. Với cương vị mới, không chỉ tiêng tôi mà ai cũng có những khó khăn nhất định, nhưng lòng tin và động lực sẽ giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Đức Chung sinh năm 1967, là tiến sĩ Luật. Quê quán Xã Thăng Long, Kinh Môn, Hải Dương. Ông Chung từng giữ các chức vụ Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội; Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội. Từ tháng 9-2012, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung làm Giám đốc Công an TP Hà Nội; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.