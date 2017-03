Thôi độc quyền biểu mẫu hộ tịch

Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường vừa phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch và phân cấp việc in, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch. Theo đó, sẽ đơn giản hóa, lồng ghép nội dung các biểu mẫu, tờ khai, xóa bỏ những biểu mẫu không cần thiết, với mục tiêu cắt giảm 54% số biểu mẫu hiện hành. Trên 94% số mẫu đang in màu, hoa văn sẽ được chuyển sang đen trắng, không hoa văn.

Đáng chú ý, hầu hết những mẫu văn bản trước đây mà Bộ Tư pháp, các sở tư pháp, các cơ quan đại diện Việt Nam độc quyền in, phát hành sẽ được đơn giản hóa, đăng tải lên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) để các cơ quan đăng ký hộ tịch và bất cứ người dân nào cũng có thể tự in ra để sử dụng miễn phí. Bộ sẽ chỉ còn in, phát hành một số loại biểu mẫu là bản chính của những giấy tờ theo quy định chỉ cấp một lần duy nhất cho người dân, như giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, giấy chứng tử…

Cùng với việc cắt giảm số lượng, chủng loại các biểu mẫu phải in ấn, Bộ Tư pháp đề ra lộ trình thí điểm đăng ký hộ tịch qua mạng Internet, với mục tiêu từ 2015 sẽ mở rộng mạng hộ tịch và tiến tới thống nhất quản lý hộ tịch bằng dữ liệu điện tử thay cho sổ, biểu mẫu bằng giấy như hiện nay.

Dự tính việc giảm số lượng sổ, biểu mẫu hộ tịch này sẽ tiết kiệm gần 6,9 tỉ đồng/năm.

Hôm 31-12, ông Nguyễn Quốc Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Hành chính tư pháp, Bộ Tư pháp, cho biết các chuyên gia của Bộ đang khẩn trương thiết kế nội dung các mẫu biểu mới để từ giữa năm sau có thể bỏ hoàn toàn mẫu cũ. Hiện một số mẫu đã hoàn tất và có thể in ngay từ tháng 1.

Về việc ứng dụng công nghệ thông tin, ông Cường cho biết một số địa phương đã chủ động triển khai các phần mềm hộ tịch dùng riêng. Trong đó, nhiều tỉnh phía Nam sử dụng trên nền phần mềm hộ tịch của TP.HCM. Đây cũng là phần mềm cơ sở để Bộ Tư pháp nâng cấp để sử dụng ở trung ương. Tuy nhiên, sẽ còn cần nhiều thời gian, kinh phí thì mới đồng bộ hóa được hệ thống đăng ký hộ tịch trên mạng và nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ hộ tịch 10.000 xã phường, 700 quận, huyện trên cả nước.

NGHĨA NHÂN