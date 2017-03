Thông báo Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa IX

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX mở rộng tiến hành trong ngày 12 tháng 7 năm 2011 đã tập trung thảo luận dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011.

Hội nghị thống nhất 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, để thực hiện tốt mục tiêu Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đề ra trong 5 năm tới 2011 - 2015 là : “Tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa; năng động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân; làm tốt vai trò đầu tàu của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; đóng góp ngày càng lớn cho cả nước, từng bước trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn, góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc thành phố và đất nước; xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố”.

Về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2011, Hội nghị thống nhất nhận định: từ cuối năm 2010 đến nay, tình hình thế giới, đặc biệt là khu vực biển Đông thời gian gần đây diễn biến phức tạp và những khó khăn về kinh tế trong nước đã tác động bất lợi đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, song nhờ sự lãnh đạo kịp thời của Thành ủy, sự tập trung giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố, sự điều hành quyết liệt của Ủy ban nhân dân thành phố, cùng với sự nỗ lực, năng động của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng võ trang, các doanh nghiệp và nhân dân đã vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng 9,9%; trong đó, dịch vụ tăng 10%; công nghiệp - xây dựng tăng 9,9%; nông nghiệp tăng 4,7%; tổng vốn đầu tư trên địa bàn tăng 15,9%; thu hút đầu tư nước ngoài, kể cả tăng vốn, đạt 72,98% (1,68 tỷ USD); vai trò nòng cốt của kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể tiếp tục được phát huy trong phát triển sản xuất - kinh doanh, bình ổn thị trường; hoạt động đối ngoại với địa phương các nước và hợp tác kinh tế với các tỉnh được mở rộng; quản lý và phát triển đô thị có chuyển biến tích cực; khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, y tế,… có tiến bộ; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, đại biểu hội đồng nhân dân xã - thị trấn nhiệm kỳ 2011 - 2016; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động tập thể được chú trọng; đặc biệt là tăng cường công tác tư tưởng trong nội bộ và trong xã hội có liên quan đến bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo, diện bảo trợ xã hội và cán bộ, công chức có hệ số lương thấp, gắn với việc đẩy mạnh phong trào vận động “3 tiết kiệm, 3 tương trợ”, nhất là tiết kiệm điện sinh hoạt để bảo đảm đáp ứng đủ điện cho sản xuất - kinh doanh, ổn định giá cho thuê nhà trọ, giá giữ trẻ cho con em công nhân, góp phần ổn định đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, do lạm phát cao (chỉ số giá 11,54%), lãi suất cao, tác động đến tình hình sản xuất - kinh doanh và cải thiện dân sinh; an ninh, trật tự ở một số địa bàn còn diễn biến phức tạp, tranh chấp lao động tập thể có chiều hướng gia tăng; tai nạn giao thông tăng cả về số vụ, số người chết, số người bị thương; công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm có mặt chưa tốt; đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là người thu nhập thấp khó khăn.

Hội nghị thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011. Trong đó, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 02-KL/TW của Bộ Chính trị, Thông báo số 134/TB-VPCP về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Lãnh đạo thành phố và Nghị quyết Hội nghị Thành ủy lần thứ 2 khóa IX về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011; Chương trình hành động số 06-CTrHĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao những ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết của đội ngũ cán bộ chủ chốt thành phố, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ cao cấp nghỉ hưu, văn nghệ sĩ, trí thức, cán bộ các cơ quan báo chí, xuất bản, đặc biệt là các đề xuất, hiến kế về giải pháp giúp Thành ủy bổ sung, hoàn chỉnh và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, phấn đấu hoàn thành Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Để sớm đưa nghị quyết đại hội các cấp vào cuộc sống, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội nhanh chóng tổ chức quán triệt và xây dựng chương trình hành động gắn với thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ của từng đảng bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương. Đồng chí đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực vượt khó khăn, những sáng kiến, cách làm sáng tạo và kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong 6 tháng đầu năm 2011 của các tầng lớp nhân dân thành phố, lực lượng võ trang thành phố, các doanh nghiệp, các ngành, các cấp,… đặc biệt là những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kịp thời bổ sung cơ chế, chính sách tạo vốn, huy động các nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để ổn định, phát triển sản xuất - kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời phân tích sâu những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân chủ quan trong thực hiện để có biện pháp khắc phục.

Trên cơ sở dự báo những khó khăn, thách thức trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành nắm sát diễn biến tình hình, nhanh chóng rà soát, bổ sung kế hoạch, huy động tốt các nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm, tập trung thực hiện có hiệu quả mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ, góp phần phát triển sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy tốc độ phục hồi kinh tế, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố, giữ vững ổn định chính trị, cải thiện đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân.

Thành ủy kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn quân và đồng bào thành phố tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX ngay từ năm đầu nhiệm kỳ, tạo thế và lực mới trong thực hiện Nghị quyết những năm tiếp theo.

