Thu hồi khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng làm công viên

Quyết định thu hồi này được UBND TP Hà Nội ký ban hành ngày 22-9” - Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh cho biết tại buổi họp báo chiều cùng ngày do ông chủ trì.

Theo ông Khanh, khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng hiện do Công ty CP May Chiến Thắng quản lý, là nơi mà giáo xứ Thái Hà khiếu nại xin cấp lại nhiều năm nay nhưng chính quyền đã trả lời không có cơ sở giải quyết. Nay TP xét thấy công ty khai thác, sử dụng không hiệu quả, để hoang kéo dài; lại xảy ra việc giáo dân kéo tới phá rào bảo vệ, vào dựng tượng thờ phụng, cầu kinh gây mất trật tự trị an, mất tôn nghiêm sinh hoạt tôn giáo nên chính quyền Hà Nội quyết định thu hồi khu đất. UBND TP giao diện tích này cho UBND quận Đống Đa lập dự án giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng công viên cây xanh phục vụ công cộng. “TP sẽ cố gắng đến mức cao nhất, tuyên truyền, thuyết phục để giáo dân tự dỡ bỏ vật thờ tự ở khu đất này. Sở Quy hoạch-Kiến trúc và quận Đống Đa sẽ phê duyệt và công bố công khai quy hoạch với người dân khu vực” - ông Khanh khẳng định.

Cũng liên quan đến khu đất này, ông Khanh cho hay từ chiều đến giữa đêm 21-9, ở đây đã xảy ra việc người dân kéo tới nhà thờ Thái Hà “tranh luận về việc tại sao chính quyền không xử lý số giáo sĩ, giải tán giáo dân hoạt động trái phép”. Lý do dẫn đến sự việc này là từ nhiều tuần nay sau khi nghe các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải nhiều bài viết, chương trình phát thanh, truyền hình về những hoạt động vi phạm pháp luật của một số giáo sĩ, giáo dân giáo xứ Thái Hà tại khu đất Công ty cổ phần May Chiến Thắng, quần chúng nhân dân đã rất bức xúc, phẫn nộ. Đặc biệt là sau khi nghe lời phát biểu của Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt tại cuộc làm việc với lãnh đạo UBND TP Hà Nội sáng ngày 20-9. Cả giáo dân và người không theo đạo tập trung đông, gây huyên náo, mất an ninh trật tự. Đôi bên căng thẳng tới mức nhiều người hò hét đòi các linh mục chuyển ngay đồ thờ tự về nhà thờ, “nếu không nhân dân sẽ tự xử lý”. Trước tình hình đó, linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phương đã điện thoại cho Giám đốc Công an TP yêu cầu bảo vệ nhà thờ. UBND phường Quang Trung và các cơ quan chức năng đã có mặt và vãn hồi trật tự, bảo vệ các đồ thờ tự đặt trái phép, vận động nhân dân tránh hành vi quá khích và tiếp tục yêu cầu các linh mục chuyển đồ thờ tự về nhà thờ. Quá trình giữ gìn trật tự không được sự hợp tác của các linh mục giáo xứ Thái Hà.

Cũng theo hướng giải quyết như ở khu giáo xứ Thái Hà, mảnh đất 7.000 m2 ở 42 Nhà Chung mấy ngày qua đã được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công viên cây xanh và chuyển mục đích sử dụng tòa nhà cũ của Tòa Tổng giám mục địa phận Hà Nội thành thư viện phục vụ nhân dân. Chính quyền TP đang giới thiệu ba địa điểm khác để Tòa Tổng giám mục lựa chọn: 1 ha tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm; 2 ha tại làng Phùng Khoang, Trung Văn, huyện Từ Liêm; gần 7.500 m2 tại 67 Phó Đức Chính, quận Ba Đình. Tuy nhiên, Tòa Tổng giám mục chưa tán thành.

Về văn bản cảnh cáo ông Ngô Quang Kiệt - Tổng Giám mục giáo phận Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh cho biết “cảnh cáo” ở đây chỉ là thể hiện thái độ của UBND TP Hà Nội chứ không phải là xử phạt hành chính. Bởi xử lý hành chính phải tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, trong đó có xác định hành vi vi phạm, cũng như thủ tục luật định để quyết định biện pháp xử phạt.