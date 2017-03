Thu hồi quyết định kỷ luật nguyên chánh thanh tra Sở Y tế TP.HCM

Bộ Nội vụ yêu cầu UBND TP.HCM thu hồi Quyết định 3762/QĐ-UBND ngày 16-8-2007 về xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Đức An - nguyên Chánh Thanh tra Sở Y tế TP.HCM và chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền tổ chức xem xét lại vụ việc theo đúng luật định.

Theo kết luận của Bộ Nội vụ, trong quá trình xử lý kỷ luật ông An, cơ quan chức năng đã không thành lập hội đồng kỷ luật, vi phạm quy định của Chính phủ. Việc UBND TP.HCM kết luận ông An thiếu trách nhiệm trong thi hành công vụ là chưa đủ cơ sở. Ngày 16-8-2007, chủ tịch UBND TP.HCM đã ra quyết định thi hành kỷ luật cách chức đối với ông An do không lập báo cáo, không đề xuất biện pháp xử lý triệt để đối với nước tương có hàm lượng chất 3-MCPD vượt mức quy định.