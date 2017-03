Thu nhập dưới 9 triệu đồng được miễn thuế

QH yêu cầu tập trung giải quyết khiếu kiện đất đai Tháng 10, trình QH quyết định quy trình bỏ phiếu tín nhiệm. Ngày 21-6, với 96,39% số phiếu tán thành, Quốc hội (QH) đã thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. Theo đó, QH yêu cầu bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với tổng thanh tra Chính phủ và chủ tịch UBND các cấp từ nay đến 31-12-2012 tập trung giải quyết những vụ việc khiếu kiện về đất đai trọng điểm, phức tạp, kéo dài, được dư luận xã hội quan tâm; trước hết là các vụ việc về bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các khu công nghiệp, khu đô thị, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người có đất bị thu hồi. Kết quả giải quyết phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. QH cũng yêu cầu Chính phủ sớm hoàn thiện thể chế và cơ chế pháp lý về quản lý các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, tập trung vào các vấn đề về đại diện chủ sở hữu. Trong đó, phân cấp và làm rõ trách nhiệm quản lý giữa các cơ quan quản lý tổng hợp với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước để đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cũng như cơ chế giám sát tài chính đối với các đơn vị trên… Cùng ngày, QH cũng đã thông qua Nghị quyết về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của QH. Theo đó, QH quyết định tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm, lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn. Nghị quyết giao Ủy ban Thường vụ QH xây dựng quy chế quy định cụ thể đối tượng, quy trình, thủ tục bỏ phiếu tín nhiệm, lấy phiếu tín nhiệm và việc xử lý kết quả trình QH xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ tư (tháng 10-2012). THÀNH VĂN Tăng đầu tư gấp đôi cho tam nông Sáng 21-6, Quốc hội (QH) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn (tam nông) với kết quả 96,99% đại biểu tán thành. Theo đó, việc tăng đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước cho tam nông đảm bảo vốn năm năm sau cao gấp hai lần năm năm trước. Trong đó, tăng vốn đầu tư công phát triển nông nghiệp, nông thôn cho các vùng trọng điểm, các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp có lợi thế cạnh tranh cao, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, các tỉnh nghèo, tỉnh miền núi… Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH Nguyễn Văn Giàu cho biết giai đoạn 2009-2011, tổng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ bố trí cho tam nông là 286.212 tỉ đồng, gấp 1,95 lần so với giai đoạn 2006-2008. Hiện nay, hằng năm Nhà nước đã dành gần 50% nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ để đầu tư cho tam nông. “Điều đó thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước trong việc bố trí ngân sách ưu tiên đầu tư cho khu vực này. Cùng với các chính sách để huy động nhiều hơn các nguồn lực xã hội đầu tư cho tam nông, định hướng tiếp tục ưu tiên đầu tư từ các nguồn vốn của Nhà nước trong thời gian tới bảo đảm năm năm sau gấp hai lần năm năm trước là căn cứ vào khả năng thực tế của ngân sách, nếu điều kiện cho phép sẽ đầu tư ở mức cao hơn” - ông Giàu giải thích. T.HẰNG