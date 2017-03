Thu phí bảo trì đường bộ: Xăng cõng phí, dân oằn lưng cõng giá

Đường quá xấu, ai bảo trì? Trong tổng chiều dài đường bộ của cả nước chỉ có 43% đường tốt, 37% trung bình và 20% là đường xấu và rất xấu. Đường hư hỏng thì đòi thu phí bảo trì. Nhưng chất lượng đường quá kém, gây hư hỏng cho các loại xe, gây ra tai nạn thì có ai bảo trì cho người dân? Trong khi đó, trách nhiệm của nhà nước là phải tạo điều kiện để người dân đi lại một cách thuận tiện và an toàn. Cơ sở nào đề xuất mức phí 1.000 đồng/lít? Nếu so sánh với nước ngoài thì phải so sánh đầy đủ các tiêu chí và quan trọng nhất là thu nhập của người dân. Người dân đã đóng nhiều loại thuế, phí, nhà nước vẫn kêu thiếu và đặt ra mức thu đề xuất mà thiếu cơ sở tính toán chẳng khác nào thu lấy được. Phó Giáo sư-Tiến sĩ PHẠM XUÂN MAI, Trường Đại học Bách khoa TP.HCM Nếu nhu cầu duy tu, bảo trì là cấp bách thì sao không điều chuyển những khoản thu từ công tác phòng chống tham nhũng hoặc cân đối những nguồn khác? Vì sao ngành giao thông vận tải có thể cân đối được nguồn vốn lên đến 56 tỉ USD để đầu tư xây dựng đường sắt cao tốc mà không bố trí được số vốn khiêm tốn để bảo trì, trong khi đó lại nhận định rằng hệ thống đường bộ là tài sản lớn của quốc gia? Ông LÊ HIẾU ĐẰNG, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM MINH PHONG ghi