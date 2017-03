Thủ tướng bổ nhiệm thứ trưởng Bộ Xây dựng

Ông Đỗ Đức Duy sinh năm 1970, quê quán huyện Thái Thụy, Thái Bình. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Đỗ Đức Duy từng đảm nhiệm các chức vụ phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng; chánh Văn phòng Bộ Xây dựng.

Ngày 12-8, Đại tá Lê Quốc Hùng, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, đã được Bộ Công an công bố bổ nhiệm giữ chức giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế thay thế Thiếu tướng Mai Văn Hà. Đại tá Lê Quốc Hùng (năm nay 49 tuổi) quê xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế.

Cũng tại buổi lễ, Bộ Công an đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Mai Văn Hà (53 tuổi), nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, giữ chức vụ phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (Bộ Công an).

GH - VẠN AN