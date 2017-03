Thủ tướng dự Hội nghị Thượng đỉnh an ninh hạt nhân

Bên cạnh đó, Thủ tướng sẽ có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao một số nước.

Hội nghị Thượng đỉnh an ninh hạt nhân lần thứ ba diễn ra trong bối cảnh các nước ngày càng coi trọng vai trò của cơ chế đa phương trong việc hoạch định và điều phối các hoạt động quốc tế nhằm đối phó với các thách thức toàn cầu, trong đó có vấn đề khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Dự kiến trong hội nghị lần này Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ có bài phát biểu khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam về sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, bảo đảm an toàn và an ninh hạt nhân, các biện pháp mà Việt Nam đã thực hiện trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh an ninh hạt nhân,...

Sau khi dự hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đại biểu Việt Nam sẽ thăm chính thức Cuba và Haiti.

TLL