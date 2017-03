Thủ tướng giao nhiệm vụ cho lực lượng Công an

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi làm việc.



Sáng 21/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về tình hình, kết quả công tác Công an năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an báo cáo dự thảo các văn bản trình Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 70.

Theo đó, năm 2014, mặc dù bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, tác động trực tiếp đến an ninh trật tự của Việt Nam; song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, lực lượng Công an nhân dân đã nỗ lực phấn đấu, phát huy vai trò nòng cốt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, góp phần quan trọng bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác Công an năm 2015, lực lượng Công an toàn quốc sẽ tiếp tục nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Năm 2014, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất phức tạp, đa dạng, khó dự báo, lực lượng Công an nhân dân đã làm tốt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, mở rộng quan hệ đối ngoại và đóng góp quan trọng vào thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những chiến công, thành tích to lớn mà lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trong năm 2014.

Phân tích tình hình thế giới, khu vực và trong nước có liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, năm 2015, đất nước ta diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng: Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 70 năm Ngày thành lập nước; 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 70 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân, 10 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… cũng là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đây là thời điểm các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động chống phá.

Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ: Lực lượng Công an nhân dân cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết số 28-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; bám sát và phục vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đất nước mà Đảng, Nhà nước đã đề ra cho năm 2015 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng cũng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng Công an. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, duy trì sinh hoạt cấp ủy, chi bộ nghiêm túc; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ…

Chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình để tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương, quyết sách đúng đắn. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; không để bị động, bất ngờ; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh; kiềm chế gia tăng tội phạm, không để xảy ra đột biến, phức tạp về trật tự xã hội; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án đã khởi tố; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bắt, giam giữ, xử lý tội phạm; kiên quyết không bỏ lọt tội phạm, không để oan sai; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước, nhất là đại hội đảng các cấp và Đại hội lần thứ XII của Đảng, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Phát biểu tiếp thu tại buổi làm việc, Đại tướng Trần Đại Quang nêu rõ: Những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là định hướng quan trọng của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Đại tướng Trần Đại Quang khẳng định, lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và dựa vào nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.