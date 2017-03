Thủ tướng muốn gặp người đầu tiên phát hiện...

Xác định bốn dấu hiệu vi phạm ở cầu Cần Thơ (PL)- Sau khi khởi tố điều tra vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, cơ quan chức năng đã xác định được bốn dấu hiệu sai phạm của các đơn vị, cá nhân liên quan. Thứ nhất là vi phạm trong biện pháp thi công. Đơn vị thi công đã không tuân thủ đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật khi đổ bê-tông mặt cầu. Thứ hai là phía đơn vị giám sát thi công cũng có dấu hiệu sai phạm trong thực thi nhiệm vụ của mình. Thứ ba là hệ thống dàn giáo, trụ tạm không bảo đảm chất lượng, ảnh hưởng đến an toàn của công trình, trong đó có những dàn giáo cũ “đáng lẽ phải được đưa vào kho phế liệu”. Thứ tư là khi được cảnh báo, phát hiện có vết nứt dưới mặt cầu dài hàng chục mét và không bảo đảm hệ số an toàn nhưng những đơn vị, cá nhân có trách nhiệm liên quan đã không kịp thời xử lý. Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Tổng cục Cảnh sát đang có kế hoạch rút vụ án từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long về Bộ để điều tra. QUỲNH HOA