Thủ tướng nên tăng đối thoại trước Quốc hội

Gần 2.700 công an xã bỏ việc vì chế độ thấp

Chiều qua, UBTVQH cho ý kiến về dự án Pháp lệnh Công an xã. Theo Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Khánh Toàn, các quy định hiện hành về tổ chức, biên chế, tiền lương, phụ cấp... đối với công an xã đã không còn phù hợp. Tính từ tháng 6-1999 đến tháng 3-2008, cả nước có 41 cán bộ công an xã đã hy sinh và 350 bị thương khi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, đến nay chỉ 19/41 trường hợp hy sinh được công nhận là liệt sĩ, 55/350 trường hợp bị thương được công nhận là thương binh. Cũng trong khoảng thời gian này, đã có 2.663 phó trưởng công an xã hoặc công an viên tự ý bỏ việc hoặc xin thôi việc vì chế độ không đảm bảo.

Vì vậy, ban soạn thảo kiến nghị cần đáp ứng hơn nữa chế độ, điều kiện làm việc để công an xã yên tâm công tác. Trưởng, phó trưởng công an xã được hưởng lương, phụ cấp và chế độ ưu đãi khác; công an viên được hưởng phụ cấp hàng tháng với mức không thấp hơn mức lương tối thiểu chung.