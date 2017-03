Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Cần nghiêm túc nhìn nhận hạn chế trước dân

Người Việt không thể mãi đầu độc người Việt Tại hội nghị, đề cập đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng chưa bao giờ vấn đề an toàn thực phẩm lại được xã hội quan tâm đặc biệt như hiện nay. Việt Nam có trên 100.000 người mắc bệnh ung thư mỗi năm, nguyên nhân chủ yếu là môi trường sống và thực phẩm nhiễm độc tố. “Người Việt không thể mãi đầu độc người Việt” - ông Nhân nói điều này khi đề cập đến quyết tâm của mặt trận và Chính phủ đối với chương trình giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2016.