Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Tổng thống Bush

* Việt - Mỹ ra tuyên bố chung tăng cường hợp tác

Hai nhà lãnh đạo cho biết cuộc hội đàm diễn ra thành công trong tinh thần hữu nghị, xây dựng và hiểu biết lẫn nhau. Quan hệ giữa hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ đã có những phát triển nhanh chóng theo hướng “đối tác xây dựng, hữu nghị, hợp tác nhiều mặt, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi”.

Hai bên nhất trí với nhau về nhiều vấn đề, và được nêu rõ trong tuyên bố chung hai nước. Kết thúc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Bush đã tiến hành họp báo chung.

Trống đồng Đông Sơn, biểu trưng của văn hóa Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chuyển tới Tổng thống G.W.Bush như một món quà từ Việt Nam. Năm ngoái, một sản phẩm văn hóa dân tộc Việt Nam, đàn bầu đã được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng nguyên thủ Hoa Kỳ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn Tổng thống G. Bush và nhân dân Hoa Kỳ đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam sự tiếp đón nồng hậu.

Tổng thống G. Bush nhắc lại ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm Việt Nam, cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã đón tiếp vợ chồng ông nồng nhiệt. Ông bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam, hoan nghênh quyết tâm của Chính phủ Việt Nam ổn định kinh tế vĩ mô.

Ông cho biết hai bên cũng đã thảo luận về vấn đề tự do trong nước của Việt Nam và phía Mỹ đánh giá cao những tiến bộ tích cực mà Việt Nam đã đạt được trong những lĩnh vực này.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Bush chia sẻ đánh giá quan hệ song phương Việt Nam và Hoa Kỳ đang tiến triển mạnh mẽ, năng động và nhất trí đưa quan hệ đối tác xây dựng, hữu nghị, hợp tác nhiều mặt, trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi phát triển ngày càng sâu rộng, vững chắc và hiệu quả hơn vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, an ninh, ổn định và hợp tác phát triển ở Đông Nam Á và châu Á.

Nâng cấp cơ chế đối thoại, hợp tác nhiều mặt

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí nâng cấp cơ chế đối thoại của các quan chức cấp cao hai bên về các vấn đề chính trị, quốc phòng, an ninh; lập cơ chế mới để trao đổi và phối hợp trong lĩnh vực giáo dục, môi trường, khoa học công nghệ; đồng thời, tiếp tục đối thoại hiện có về kinh tế và giải quyết các vấn đề nhân đạo do chiến tranh để lại. Một lần nữa, Tổng thống Bush khẳng định ủng hộ chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Trong tuyên bố chung, Tổng thống Bush và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vui mừng trước những thành công của người Mỹ gốc Việt và ghi nhận sự đóng góp tích cực của họ vào việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn xem bà con Việt kiều là bộ phận máu thịt của dân tộc Việt Nam và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để đồng bào hướng về quê hương đất nước thân yêu của mình.

Khởi động đàm phán Hiệp định Đầu tư song phương

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư trở thành nền tảng và động lực đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương Việt Nam - Hoa Kỳ lên tầm cao mới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam quyết tâm thực hiện các cam kết kinh tế song phương và quốc tế; tiếp tục tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Hai nhà lãnh đạo tuyên bố Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ khởi động đàm phán Hiệp định Đầu tư Song phương (BIT). Tổng thống Bush khẳng định Hoa Kỳ đang xem xét tích cực việc trao Qui chế Ưu đãi Thuế quan Phổ cập (GSP) cho Việt Nam và ghi nhận việc công nhận Quy chế Kinh tế Thị trường của Việt Nam. Hoa Kỳ khẳng định sẽ nhập khẩu hoa quả từ Việt Nam, trong năm 2008 sẽ nhập quả thanh long.

Thành lập nhóm chuyên trách giáo dục

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và thoả thuận sẽ thành lập một Nhóm chuyên trách Giáo dục để cùng nghiên cứu và đề xuất với Chính phủ hai nước các biện pháp hiệu quả cho sự hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Tại Mỹ, cũng có ý kiến đòi vấn đề dân chủ nhân quyền là một trong những vấn đề trọng tâm thảo luận nhưng Nhà trắng sẽ tập trung vào câu chuyện hợp tác kinh tế”, đài NPR đã bình luận trước hội đàm cấp cao.

Hai bên cũng cam kết sẽ tích cực hợp tác trong lĩnh vực môi trường, theo đó sẽ thành lập một Tiểu ban mới trong khuôn khổ Hiệp định song phương về Khoa học Công nghệ để giúp Việt Nam nghiên cứu đối phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Phía Hoa Kỳ bày tỏ mong muốn xây dựng quan hệ đối tác với Việt Nam trong lĩnh vực này thành một hình mẫu.

Giải quyết các vấn đề nhân đạo do chiến tranh để lại

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác giải quyết các vấn đề nhân đạo do chiến tranh để lại. Tổng thống G. Bush cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam về sự hợp tác có hiệu quả trong việc tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh, đồng thời khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc phòng chống HIV/AIDS, rà phá bom mìn, làm sạch môi trường ở những vùng bị nhiễm đi-ô-xin và thực hiện các dự án chăm sóc sức khỏe, tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh.

Hai bên cũng khẳng định tiếp tục tham vấn và hợp tác trong khuôn khổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc và trên các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên có lợi ích chung như chống khủng bố, ngăn chặn bệnh dịch, tội phạm xuyên quốc gia, đảm bảo an ninh lương thực.

Kết thúc hội đàm với Tổng thống George Bush, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi, lãnh tụ của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Thượng viện và một số Thượng nghị sĩ thuộc các ủy ban chủ chốt của Quốc hội Hoa Kỳ.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thăm Bộ Quốc phòng và gặp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert Gates.

Trao đổi về hợp tác quốc phòng, hai bên nhất trí đưa mối quan hệ hợp tác trên lĩnh vực này phù hợp với quan hệ chung giữa hai nước, tăng cường hợp tác giải quyết các vấn đề do chiến tranh để lại cũng như một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Bộ trưởng Robert Gates cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã hợp tác tích cực và có hiệu quả với Chính phủ Hoa Kỳ trong việc tìm kiếm quân nhân mất tích trong chiến tranh.

Bộ trưởng Gates khẳng định Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tìm kiếm và cung cấp những thông tin liên quan đến người Việt Nam mất tích trong chiến tranh, tiếp tục hỗ trợ phá gỡ bom mìn và các vật liệu nổ ở Việt Nam.