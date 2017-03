Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Không được kêu lỗ, không được tăng giá

Các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước phải khẩn trương rà soát lại các dự án, chi phí để sản xuất, kinh doanh có hiệu quả cao nhất, góp phần cùng Chính phủ kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững”. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với tập đoàn, tổng công ty nhà nước về kiềm chế lạm phát chiều 1-4 tại Hà Nội.

Cắt giảm chi phí, không bao cấp

Sau khi nghe các báo cáo về tình hình khó khăn trong nước và thế giới cũng như các biện pháp điều chỉnh của Chính phủ, Thủ tướng nhấn mạnh: nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu hiện nay là kiềm chế lạm phát, đồng thời thực hiện các giải pháp lớn giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển bền vững.

Thủ tướng khẳng định các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước là lực lượng nòng cốt của nền kinh tế, chiếm đến 40% giá trị GDP, 60% tín dụng của cả nước và là lực lượng đảm bảo cung cầu, giữ mặt bằng giá các mặt hàng thiết yếu và hiệu quả chi tiêu sản xuất đầu tư các dự án. Do đó, lực lượng này phải ổn định sức tăng giá các mặt hàng thiết yếu, giám sát chặt chẽ khâu phân phối lưu thông. “Bên cạnh đó phải đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, cắt giảm chi phí, áp dụng khoa học kỹ thuật, tiết kiệm nguyên-nhiên vật liệu” Thủ tướng nói.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải rà soát, cắt giảm các khoản đầu tư không cần thiết, kém hiệu quả, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, thực hiện đầu tư có chiều sâu, cơ cấu lại chiến lược đầu tư, kinh doanh cho phù hợp. Đặc biệt, việc đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh chính không được dưới 70% vốn của doanh nghiệp. Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải triển khai ngay việc rà soát lại chi phí sản xuất ở tất cả các khâu của quá trình sản xuất, cũng như thực hiện mọi biện pháp triệt để tiết kiệm chi phí sản xuất, chi phí hành chính, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh của sản phẩm doanh nghiệp. Trong bối cảnh hiện nay, các doanh nghiệp không được tăng giá và bảo đảm không được lỗ, bảo đảm cân đối cung cầu. Tuy nhiên Thủ tướng cũng lưu ý, thực hiện việc này không có nghĩa là trở lại việc bao cấp và bù giá kéo dài.

Đối với các mặt hàng quan trọng như xăng dầu, sắt, thép, xi-măng và các mặt hàng thiết yếu cho đời sống nhân dân như lương thực, thuốc chữa bệnh, điện, than, phân bón..., Thủ tướng chỉ đạo không để xảy ra khủng hoảng hàng hóa, phải nghiêm túc thực hiện bình ổn thị trường giá cả, tuân thủ các quy định về niêm yết giá.

Triệt để tiết kiệm điện

Đối với những kiến nghị của ngành điện, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam có kế hoạch thực hiện việc tăng giá theo lộ trình. Tuy nhiên từ nay đến tháng 6 sẽ chưa tăng giá đối với điện, than và một số mặt hàng thiết yếu khác. Thủ tướng cũng yêu cầu EVN kiên quyết việc cắt giảm 10% lượng điện sử dụng đối với các đơn vị sử dụng điện. Thủ tướng cũng yêu cầu tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam đẩy mạnh hoạt động khai thác than, ưu tiên cung ứng đủ than cho các ngành sản xuất điện, xi-măng, phân bón, giấy. Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam cũng phải tăng cường phối hợp với các địa phương kiểm soát chặt chẽ việc khai thác, xuất lậu than qua biên giới.

Về lĩnh vực ngân hàng, Thủ tướng cho biết sẽ chỉ đạo thống đốc ngân hàng xử lý các vấn đề về lãi suất, tỷ giá, đảm bảo thanh khoản, tổng dư nợ tín dụng cả năm, dự trữ bắt buộc. “Có điều tôi phải nhắc đó là ngân hàng phải chú ý đến an toàn hệ thống. Thời gian vừa qua chúng ta cung tiền ra nhiều. Sắp tới vấn đề này cần phải được lưu ý” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại hội nghị, ông Trần Bắc Hà - Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng đã đặt vấn đề đã đến lúc cần thuê các chuyên gia tư vấn giỏi để tư vấn độc lập về giải quyết những vấn đề liên quan đến nền kinh tế. Các doanh nghiệp khác cũng đề xuất yêu cầu đối với Chính phủ là điều hành có hiệu quả chính sách tiền tệ, điều chỉnh thuế suất một số mặt hàng xuất khẩu là đầu vào của sản xuất, điều chỉnh giá các công trình xây dựng cho phù hợp.

Trao đổi với báo chí xung quanh chỉ đạo của Thủ tướng, ông Đinh La Thăng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí nói: “Tôi ủng hộ chủ trương các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp phải đi đúng vào nghề của mình. Các dự án trọng điểm về dầu khí của nhà nước là sẽ phải đảm bảo triệt để. Ví dụ, Dung Quất đến tháng 2-2009 là quyết tâm phải cho ra được sản phẩm. Việc ra được sản phẩm với khối lượng 5-6 triệu tấn xăng dầu sẽ góp phần rất quan trọng vào bình ổn giá. Về khí hóa lỏng, chúng tôi cũng cố gắng phấn đấu đạt 70% để chiếm lĩnh thị trường. Về tiết kiệm chống lãng phí, tôi khẳng định từ nay trở đi, các lễ ký kết, tổng kết hội nghị khách hàng sẽ dứt khoát không có ăn uống. Hội nghị khách hàng sẽ tổ chức tại trụ sở chứ không đi đến các địa phương khác. Tiền tiết kiệm này ngành sẽ dành để giúp đỡ người nghèo”.