Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Mục tiêu cao nhất là lợi ích quốc gia, dân tộc

Quản lý chặt quỹ lương DN công ích Thẩm tra báo cáo của Chính phủ, Ủy ban Kinh tế của QH cho rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2014 sẽ không cao hơn nhiều so với năm 2013. Lạm phát năm 2014 cũng sẽ đối mặt với nhiều áp lực hơn khi điều chỉnh chính sách vĩ mô, nhất là khi tăng đầu tư công, tăng dư nợ tín dụng, tăng tiền lương, tăng giá điện, than và dịch vụ công. Do đó, Ủy ban Kinh tế đề nghị năm 2014 cần đẩy nhanh việc tái cơ cấu đầu tư công, khắc phục triệt để tình trạng đầu tư dàn trải và lợi ích cục bộ; chấm dứt tình trạng đầu tư vượt quá công năng và yêu cầu thực tế, nhất là việc xây dựng trụ sở quá lớn, phô trương, lãng phí, dành nguồn lực này vào phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, tập trung cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn và các mục tiêu an sinh xã hội. Bên cạnh đó, rà soát lại các tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật liên quan đến giá điện, kiên quyết sớm loại trừ các yếu tố tiêu hao, tổn thất, lãng phí trong cơ cấu tổ chức, quản lý; minh bạch hóa về cơ cấu giá thành giá điện. Ngoài ra, Ủy ban Kinh tế cũng đề nghị xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy DN nhà nước hoạt động minh bạch, công khai. Rà soát, quản lý chặt chẽ quỹ lương của các DN nhà nước, DN công ích, bảo đảm tính hợp lý, công bằng và phù hợp với các quy định Nhà nước.