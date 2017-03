Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: ‘Tạo dễ cho dân, nhận khó về mình’

“Thủ tục không phải trên trời rơi xuống mà nằm ngay trong văn bản. Phải rà soát xem cái gì phù hợp, không phù hợp, thuộc thẩm quyền ai thì sửa theo hướng tạo thuận lợi nhất, dễ dàng nhất, thông thoáng nhất cho dân và doanh nghiệp (DN), chúng ta phải nhận phần khó về mình”. Thủ tướng đã yêu cầu như thế với các bộ ngành, địa phương tại Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và cải cách chế độ công vụ, công chức vào sáng 26-3.

Còn đặt ra những đòi hỏi vô lý

Bên cạnh việc nhìn nhận những kết quả cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đạt được trong thời gian qua, Thủ tướng cũng cho rằng có nhiều quy định không cần thiết vẫn tồn tại, nhiều quy định không còn phù hợp chưa được sửa, nhiều quy định gây phiền hà, tốn kém cho người dân và DN chậm giải quyết. “Có khi không phải do quy định, do thủ tục mà do phẩm chất, do trách nhiệm, cái tận tình phục vụ của cán bộ. Hôm nay người dân đến gặp nói cho thêm chữ này, ngày mai đến gặp đòi thêm dấu phết kia, rồi đặt ra những đòi hỏi vô lý” - Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng cho rằng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức bộ máy chưa rõ ràng, còn trùng lắp, không rõ trách nhiệm giữa “con gà - quả trứng” làm khổ sở người dân, DN. “Tôi, người đứng đầu Chính phủ, hết sức nghiêm túc nhận trách nhiệm về những tồn tại, hạn chế, yếu kém này” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến về đổi mới cải cách hành chính và chế độ công vụ, công chức. Ảnh: TTXVN

Bệnh “cái gì cũng làm chiến lược, quy hoạch, đề án”

Nhìn nhận thực tế đã có cải cách nhưng Thủ tướng cho rằng vẫn còn nhiều chuyện nghe còn rất nặng nề. Điển hình như việc Thủ tướng yêu cầu chuyển văn phòng đăng ký đất đai ở các quận/huyện thành chi nhánh của Sở TN&MT, giảm tầng nấc, tạo thuận lợi hơn cho người dân và DN nhưng yêu cầu mãi mà nhiều địa phương vẫn không chịu làm vì phải chờ xây dựng đề án.

“Chuyển cái này hết sức đơn giản vì chúng ta vẫn giữ nguyên trạng, không tăng biên chế. Chỉ có thế thôi mà cũng phải đề án. Chúng ta đang mắc cái bệnh cái gì cũng phải xây dựng chiến lược, quy hoạch, đề án. Các đồng chí ở tỉnh ở đây có nhớ địa phương mình có bao nhiêu quy hoạch, chiến lược không? Quá trời luôn, làm sao mà nhớ hết được” - Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng cho biết có những chiến lược, quy hoạch, chính mình đọc còn không hiểu. Trong khi việc xây dựng các quy hoạch, đề án mất rất nhiều tiền, nhiều thời gian. “Cải cách là phục vụ cho dân nên việc triển khai công việc phải nhanh, cấp thiết” - Thủ tướng yêu cầu.

Chuyển biến phải rõ rệt, không chung chung

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đưa công nghệ thông tin vào nền hành chính, thực hiện chính quyền điện tử, chính phủ điện tử. “Làm sao khi cấp phép, nộp thuế,… người dân đừng lên cơ quan nhà nước nữa, đừng gặp cán bộ nữa mà thực hiện qua mạng hết”.

Đồng thời, Thủ tướng lưu ý trong quá trình cải cách thể chế tập trung vào cơ chế chính sách, thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. “Cái gì chưa thị trường phải hoàn thiện, phải sửa. Thời buổi này làm gì có ngăn sông cấm chợ, làm gì có chuyện cấm cái này, cái kia ra khỏi tỉnh” - Thủ tướng nói và cho rằng việc một số tỉnh thời gian qua đưa ra một số quy định “ngăn sông cấm chợ” cần phải rút kinh nghiệm.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nội vụ xây dựng lại tiêu chuẩn mới để đánh giá mức độ hoàn thành cán bộ, công chức chứ những con số 0,5% cán bộ, công chức ở địa phương và 0,6% cán bộ, công chức ở bộ ngành chưa hoàn thành nhiệm vụ khiến xã hội không đồng tình. “Tiêu chí của mình còn trừu tượng, chung chung quá làm sao có thước đo cụ thể” - Thủ tướng nhìn nhận.

“Từng bộ ngành, địa phương làm sao để CCHC năm nay có chuyển biến rõ rệt mà cả xã hội công nhận có bước tiến, đo được, đếm được, có số liệu cụ thể chứ không thể nói CCHC có tiến bộ một bước. Không nên nhận định theo kiểu đó nữa mà phải cho biết một bước đó là bao nhiêu giờ, bao nhiêu ngày, việc gì. Tôi đọc báo cáo thấy một bước này quá nhiều” - Thủ tướng nói.