Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và chúc tết Công an tỉnh Hậu Giang

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo Công an tỉnh Hậu Giang

Tiếp và làm việc với Thủ tướng có ông Huỳnh Minh Chắc, UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Trần Công Chánh, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Giám đốc cùng lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh Hậu Giang.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, đồng chí Đại tá Nguyễn Hải Sơn, Giám đốc Công an tỉnh đã thông báo đến Thủ tướng và Đoàn công tác những kết quả nổi bật về tình hình, kết quả công tác Công an năm 2014 và nhiệm vụ công tác năm 2015 của Công an tỉnh Hậu Giang. Trong đó, nổi bật là năm qua tình hình tội phạm và tai nạn giao thông đều được được kéo giảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích, nỗ lực của lực lượng Công an tỉnh Hậu Giang đạt được trong năm qua. Đặc biệt là lực lượng đã kiểm soát được tình hình an ninh trật tự để nhân dân vui xuân, đón tết.

Thủ tướng yêu cầu lực lượng Công an tỉnh phải phát huy những thành tích đạt được, ra sức giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh để đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn. Đặc biệt phải quan tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng.

Nhân dịp xuân Ất Mùi 2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc toàn thể cán bộ, sĩ quan, hạ sĩ quan lực lượng Công an tỉnh Hậu Giang và gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Đặc biệt là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà Nước và nhân dân giao cho.

Đại tá Nguyễn Hải Sơn GĐ Công an tỉnh Hậu Giang đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và hứa sẽ chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh Hậu Giang thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác được giao, xây dựng lực lượng Công an ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã trồng cây lưu niệm tại Công an tỉnh.