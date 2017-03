Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Thua lỗ tiền tỉ, ai chẳng sốt ruột!

Kiên trì đưa điện, than vận hành theo cơ chế thị trường Sẽ tăng thuế nhập khẩu xăng dầu lên mức 10%. Nhận trách nhiệm về quản lý nhà nước, Thủ tướng cho rằng cơ chế quản lý, điều tiết vĩ mô chưa được phù hợp, đầy đủ, minh bạch. Biểu hiện rõ nhất ở bốn lĩnh vực: điện, xăng dầu, than, nước sạch. Như mặt hàng than hiện mới chỉ theo cơ chế thị trường với sản phẩm xuất khẩu, tiêu thụ nhỏ trong nước. Còn địa chỉ tiêu thụ lớn nhất là điện thì giá bán than vẫn bị khống chế, năm 2012 chỉ đạt 70% giá thành. Lý do là buộc phải chia sẻ với khó khăn ngành điện. Giá điện thì hiện được quản lý đảm bảo không thấp hơn giá thành nhưng nhu cầu vốn đầu tư đang rất lớn. Riêng phần hỗ trợ cho hộ nghèo, trước đây giao EVN chịu, vừa qua đã tách bạch hơn. Theo đó, với những hộ nghèo, sử dụng điện dưới 50 kWh/tháng thì CP trực tiếp xuất hơn 1.000 tỉ đồng hỗ trợ trực tiếp. Xăng dầu đến nay đã điều hành theo nguyên tắc thị trường, không lấy ngân sách bù lỗ. Tuy nhiên, thuế nhập khẩu đang phải cắt giảm mạnh, vừa làm giảm thu ngân sách, vừa không khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm, dẫn tới nhập khẩu công nghệ lạc hậu, hiệu quả thấp. Khẳng định những lĩnh vực còn lại này sẽ phải hoạt động hoàn toàn theo cơ chế thị trường, Thủ tướng yêu cầu tự thân các DN cần công khai, minh bạch giá thành. Với ngành than, ngành điện cần tiếp tục đổi mới công nghệ, quản trị để giảm tiêu hao điện, tăng tỉ lệ thu hồi than. Cần kiểm soát chặt chẽ chi phí, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí. Với xăng dầu, Bộ Tài chính cần tính toán phương án, bước đi để tiến tới duy trì mức thuế nhập khẩu 10% - tương đương với các nước trên thế giới, để có nguồn thu ngân sách, khuyến khích sử dụng nhiên liệu tiết kiệm, bảo vệ môi trường. Trong hoạt động của DNNN nói chung, phần nào Nhà nước giao nhiệm vụ thì hạch toán đầy đủ, chính xác, đủ giá thành. Phần còn lại phải kinh doanh theo mục tiêu hiệu quả. ____________________________________________ - Chủ tịch, tổng giám đốc các TĐ, TCT nhà nước phải định kỳ đưa thông tin lên website, họp báo công bố với báo chí về hoạt động của DN. Bộ quản lý ngành chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của DNNN thuộc quyền quản lý. Ban chỉ đạo đổi mới DNNN của CP có trách nhiệm công bố công khai về kết quả kinh doanh của DNNN trên phạm vi cả nước. Ta có nhiều chuyên gia, mong được họ phân tích, phản biện mà không cung cấp thông tin đầy đủ, chính thống, toàn diện, kịp thời thì làm sao có phản biện khách quan, chính xác được. Phải công khai, không mập mờ để người dân hiểu đúng về DNNN, kể cả mặt được, chưa được. Tôi hết sức buồn! Cách mạng Tháng Tám, 5.000 đảng viên mà thắng lợi. Giờ Vinashin đảng viên 6.000 mà tê liệt như thế: làm trái, đầu tư tràn lan, trái pháp luật. Cả thời gian kéo dài tôi không nhận được bất cứ đơn thư nào, của một đảng viên nào báo cáo. Đồng chí đứng đầu thì bầu vô hết cấp ủy này, cấp ủy khác. Vậy đảng bộ vững mạnh là thế nào? Thủ tướng NGUYỄN TẤN DŨNG