Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp xúc các nguyên thủ quốc gia

Ngay sau khi đến New York (Mỹ) tham dự khóa họp lần thứ 62 Đại hội đồng LHQ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp gỡ lãnh đạo nhiều nước nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, cũng như vận động các nước ủng hộ Việt Nam trở thành ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ.

Tổng thống Daniel Ortega Saavedra của Nicaragua chúc mừng Việt Nam được các nước châu Á lựa chọn là ứng cử viên duy nhất ứng cử ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2008-2009, đồng thời khẳng định Nicaragua ủng hộ Việt Nam ứng cử cương vị trên tại khóa họp lần này và ủng hộ Việt Nam là nền kinh tế thị trường.

Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp gỡ Tổng thống Ecuador Rafael Correa, Thủ tướng Guinea Lansana Kouyaté, Thủ tướng Ý Romano Prodi, Tổng thống Bosnia-Herzegovina Zeljko Komsic, Tổng thư ký Liên đoàn Ả rập Amr Moussa và Ngoại trưởng Slovakia Diana Strofova.

Trong các cuộc tiếp xúc, lãnh đạo các nước đều ủng hộ Việt Nam ứng cử ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2008-2009 và cùng đánh giá cao sự tăng trưởng kinh tế-xã hội bền vững của Việt Nam trong những năm gần đây. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trân trọng cảm ơn lãnh đạo các nước về những đánh giá tốt đẹp dành cho Việt Nam và mong muốn các nhà lãnh đạo các nước này vận động bạn bè ủng hộ Việt Nam trở thành ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2008-2009.

Cũng trong ngày 25-9 (giờ địa phương), Phó Thủ tướng-Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã có các cuộc tiếp xúc với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Litva, Bộ trưởng Ngoại giao các nước Estonia, Ukraine, Vanuatu, Sudan. Theo chương trình tiếp theo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ dự khai mạc Hội nghị thường niên Quỹ sáng kiến toàn cầu Clinton, tham dự thảo luận bàn tròn do Hội đồng kinh doanh Mỹ-ASEAN tổ chức, gặp Tổng thống Senegal và đại diện các tập đoàn lớn tại Mỹ.

Tại khóa họp lần thứ 62 Đại hội đồng LHQ, sau phát biểu khai mạc của Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon, các tổng thống Brazil, Chile, Ghana, Kazakhstan, Honduras, Macedonia, Malawi, Mỹ, Nicaragua, Pháp, thủ tướng Bồ Đào Nha và tiểu vương Qatar đã đọc bài phát biểu đưa ra nhiều lời kêu gọi và đề nghị tại Đại hội đồng LHQ.

Sau đó, ông Srgjan Kerim (nguyên đại sứ Macedonia tại LHQ) làm chủ tọa khóa họp đã tuyên bố khai mạc phiên thảo luận chung. Đề tài thảo luận tập trung vào năm điểm ưu tiên: Thay đổi khí hậu; đầu tư cho phát triển; các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ; đấu tranh chống khủng bố và điều phối hệ thống LHQ, trong đó có cải cách Hội đồng Bảo an. Hội đồng Bảo an LHQ cũng đã nhóm họp cấp nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ về chủ đề Hòa bình và an ninh tại châu Phi.