Thủ tướng phê bình bảy chủ tịch tỉnh

(PL)- Thủ tướng vừa có công văn phê bình trưởng Ban ATGT (là chủ tịch UBND tỉnh) của bảy tỉnh gồm: Bình Thuận, Cao Bằng, Bình Phước, Gia Lai, Long An, Phú Yên và Tây Ninh do có số người chết do TNGT tăng liên tục trong năm 2010 và 2011.

Thủ tướng yêu cầu Ban ATGT bảy tỉnh trên kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Ngoài ra, Thủ tướng cũng biểu dương 10 địa phương làm tốt công tác ATGT là: Đắk Nông, Hải Dương, Hà Nam, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Bình, Đắk Lắk, Nghệ An, Hà Nội và TP.HCM. Theo yêu cầu cầu Ủy ban ATGT Quốc gia, ngày mai (3-1), cả nước sẽ đồng loạt ra quân triển khai “Năm an toàn giao thông 2012”. Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các cơ quan chức năng phải tổ chức các hoạt động giải tỏa hành lang ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy và xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè…. Ngày 1-1, BS Phạm Văn Khiêm, Phó Trưởng khoa Cấp cứu BV Chợ Rẫy, cho biết từ 6 giờ sáng 31-12 đến 2 giờ 30 chiều 1-1, khoa Cấp cứu BV tiếp nhận hơn 350 ca, trong đó có 125 ca do TNGT. Trong số ca cấp cứu do TNGT thì có 85 ca bị chấn thương sọ não (ba ca có uống rượu) và một ca tử vong. Cùng ngày, trên đường Thủ Khoa Huân, TP Phan Thiết (Bình Thuận), xe tải biển số 86T-0934 đã bất ngờ lấn trái tông liên tiếp vào ba xe máy đi ngược chiều khiến năm người bị thương. Trong đó có hai mẹ con bị thương nặng do xe tải cuốn cả người và xe vào gầm. Hiện lái xe đã bỏ trốn. Theo các nhân chứng, chiếc xe trên chở đầy phế liệu chạy với tốc độ rất nhanh. M.PHONG - DUY TÍNH - PN - TX