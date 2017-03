Thủ tướng phê chuẩn nhân sự UBND ba tỉnh

Cụ thể, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu chức danh ủy viên UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Phạm Gia Luật, Giám đốc Sở Nội vụ và ông Bùi Quang Cẩm, Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Bá Công, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ và ông Nguyễn Xuân Vân, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Đối với tỉnh Hậu Giang, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu chức danh ủy viên UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Bùi Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ và ông Nguyễn Hải Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Đồng thời, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Phan Thạch Em, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ, để nhận nhiệm vụ mới.

Với tỉnh An Giang, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu chức danh ủy viên UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Lê Văn Phước, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đồng thời, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Phạm Thành Thái, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, để nhận nhiệm vụ mới.

TX (Theo chinhphu.vn)