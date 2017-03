Thủ tướng thúc giục xét xử các vụ án tham nhũng lớn

Chủ trì phiên họp này vào sáng 1/4, Thủ tướng ghi nhận những biến chuyển tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng quý I/2008 và nhấn mạnh đến một số nhiệm vụ trọng tâm Ban Chỉ đạo cần thực hiện trong thời gian tới.

Đối với các vụ án đã khởi tố nhưng chưa đưa ra xét xử được do phải bổ sung chứng cứ, các cơ quan chức năng phải chủ động, kịp thời thông tin cho dư luận biết, tránh tình trạng để nhân dân hiểu lầm, hoài nghi về tính nghiêm minh, chính xác của luật pháp, cho đó là “sự đánh bùn sang ao”.

Đối với những vụ án lớn, phức tạp đã khởi tố như vụ Điện kế điện tử, vụ Nguyễn Lâm Thái, mảng kinh tế ở vụ PMU18…cần sớm hoàn tất hồ sơ, thủ tục để đưa ra xét xử.

Thủ tướng cho rằng, việc đình chỉ điều tra, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ba bị can Nguyễn Việt Tiến, Nguyễn Ngọc Mỡi và Nguyễn Hữu Vĩnh (vụ án PMU 18) thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, bảo đảm truy tố đúng người, đúng tội nhưng cũng không để ai bị oan; hành vi vi phạm đến đâu xử lý đúng mức đến đó.

Về tiến độ của 2 vụ án: Điện kế điện tử TP.HCM và Nguyễn Đức Chi ở Khánh Hoà... (còn lại trong 8 vụ án trọng điểm) hiện nay đang điều tra bổ sung là cần thiết; bảo đảm đúng các quy định của pháp luật về trình tự, đánh giá chứng cứ, kết quả giám định...

Vụ Nguyễn Lâm Thái (khởi tố ngày 07/6/2005), TAND tỉnh Đồng Nai sẽ đưa ra xét xử ngày 9/4/2008, có 46 bị can bị truy tố.

Đối với phiên tòa xét xử vụ Thiên Lợi Hòa tại Lào Cai, Thủ tướng yêu cầu phải rút kinh nghiệm công tác tổ chức xét xử; cơ quan điều tra phải tiếp tục làm rõ những vấn đề liên quan.

Cách đây một năm rưỡi, Thủ tướng cũng đã yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo làm rõ các hành vi vi phạm và tội phạm trong các vụ án tham nhũng lớn gây bức xúc dư luận thời gian qua để sớm đưa ra xét xử nghiêm minh theo pháp luật.

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, 2 tháng đầu năm, cả nước có 44 vụ án tham nhũng đã khởi tố, với 203 bị can (giảm 21 vụ, tăng 114 bị can so với cùng kỳ năm 2007); truy tố 44 vụ với 145 bị can (giảm 15 vụ, tăng 5 bị can so với cùng kỳ năm 2007); xét xử 34 vụ với 117 bị can (giảm 9 vụ, số bị cáo tương đương so với cùng kỳ năm 2007).

Số liệu ban đầu của 41 tỉnh, thành phố cho thấy, tính đến ngày 25/2, đã tiến hành 674 cuộc thanh tra và phát hiện sai phạm 54.396,246 triệu đồng. Riêng trong tháng 3/2008, 20 tỉnh, thành phố báo cáo đã phát hiện 26 vụ tham nhũng với 58 đối tượng và giá trị thiệt hại là 40 tỷ đồng, đã thu hồi cho ngân sách nhà nước 7,6 tỷ đồng.