Thủ tướng tiếp bộ trưởng Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc

Theo trang web Chính phủ, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam đặc biệt coi trọng và luôn mong muốn làm hết sức mình để cùng với các nhà lãnh đạo Trung Quốc đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung ngày càng đi vào chiều sâu.

Bộ trưởng Cảnh Huệ Xương đã thông báo những kết quả chính trong hội đàm với Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Trần Đại Quang trước đó. Theo Bộ trưởng Cảnh Huệ Xương, Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc sẽ luôn phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an Việt Nam trong triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác, góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Trung tướng Suvon Luongbunmi, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng CHDCND Lào. Thủ tướng đánh giá cao những kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai bộ tổng tham mưu nói riêng và giữa quân đội hai nước nói chung. Ông Suvon Luongbunmi khẳng định quân đội Lào sẽ tiếp tục làm hết sức mình để giữ gìn mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam; phối hợp triển khai thiết thực, hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ tổ quốc của mỗi nước.