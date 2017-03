Thủ tướng yêu cầu báo cáo tình hình chuẩn bị tết

Theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ, nội dung báo cáo cần tập trung vào công tác tổ chức tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Báo cáo cần nêu rõ tình hình bảo đảm cung cầu hàng hóa; thực hiện các giải pháp điều hành giá cả, kiểm soát và bình ổn thị trường, đáp ứng nhu cầu hàng hóa thiết yếu trước, trong và sau tết cho nhân dân.

Cùng với đó là báo cáo công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép. Tình tình bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm…

Các báo cáo phải gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 20-2.

