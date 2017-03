Thủ tướng yêu cầu không để tiếp diễn tình trạng di dân tự do

Theo đó, các tỉnh này phối hợp với UBND tỉnh Dăk Lăk để giải quyết số hộ dân di cư tự do đến cư trú trái phép tại các địa phương thuộc tỉnh Dăk Lăk. Các tỉnh cần kịp thời phát hiện di dân tự do, phân loại đối tượng, thông báo cho các tỉnh có dân đi để phối hợp giải quyết. Đối với các địa phương có dân nhập cư cần bố trí, sắp xếp vào các vùng dự án được quy hoạch. UBND tỉnh Dăk Lăk và các tỉnh khác ở Tây Nguyên sử dụng số vốn đã được giao trong dự toán ngân sách địa phương năm 2009 để đầu tư các dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do.