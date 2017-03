Thủ tướng yêu cầu kiểm tra thông tin báo chí nêu

Cụ thể tỉnh Bắc Giang phải kiểm tra thông tin về việc học sinh của chín thôn ở xã Hộ Đáp, huyện Lục Ngạn phải tự chèo thuyền qua hồ chứa nước Cấm Sơn để đến trường bằng các loại thuyền tự chế mà hầu hết đều đã cũ, rò rỉ, mất an toàn mà báo VnExpress đã đăng. Nếu đúng, phải có biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản cho học sinh.

Với tỉnh Đăk Nông, Thủ tướng yêu cầu địa phương này kiểm tra thông tin về Công ty Đỉnh Nghệ thuê 168,3 ha rừng nhưng đã để xảy ra 11 vụ phá rừng, làm mất 17,5 ha, 39 ha bị người dân xâm canh, canh tác mà báo Nông Thôn Ngày Nay đã phản ánh. Nếu đúng, tỉnh phải có biện pháp xử lý và báo cáo lên Thủ tướng.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An kiểm tra thông tin việc trả thù những người chống tiêu cực mà báo Cựu Chiến Binh và báo Công An Nhân Dân phản ánh. Theo đó, tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra ngay việc ba cựu chiến binh ở xã Phú Phong, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh đang bị kẻ xấu đe dọa, trả thù vì các cựu chiến binh đã tố cáo tiêu cực ở xã và huyện này. Tỉnh Nghệ An kiểm tra việc gia đình ông Nguyễn Văn Thành ở thị trấn Tân Kỳ, Nghệ An thường xuyên bị đe dọa, hành hung vì đã tố cáo sai phạm của một số cán bộ địa phương. Nếu thông tin đúng, các địa phương phải có biện pháp ngăn chặn, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân.

NL (Theo chinhphu.vn)