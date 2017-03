Thủ tướng yêu cầu: Tiếp tục đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng

Tại cuộc họp, các đại biểu nhận định cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu có ảnh hưởng đến nền kinh tế nước ta nhưng kinh tế Việt Nam có khả năng và điều kiện không rơi vào khủng hoảng. Việc cân đối vĩ mô đã tốt hơn so với trước. Dự trữ ngoại tệ tăng thêm, kiểm soát nhập siêu tốt hơn mục tiêu đã đề ra từ đầu năm... Tuy nhiên, các ý kiến đều cho rằng phải chủ động trước những diễn biến phức tạp của khủng hoảng tài chính và nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu, kịp thời ngăn chặn ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế trong nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Không được chủ quan, phải chủ động để hạn chế đến mức thấp nhất những tác động bất lợi, đồng thời tranh thủ những yếu tố thuận lợi để tiếp tục phát triển. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan phải theo dõi chặt chẽ các diễn biến để có những giải pháp kịp thời, chủ động công tác thông tin, chú ý đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng; điều hành linh hoạt lãi suất, tỷ giá, giá cả các mặt hàng thiết yếu, sử dụng hợp lý công cụ thuế. Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu cần bảo đảm đủ vốn cho sản xuất kinh doanh và mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, duy trì tăng trưởng bền vững gắn với đảm bảo tốt an sinh xã hội.