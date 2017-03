Thủ tướng yêu cầu tổng kiểm tra PCCC

Ảnh minh họa: pda.vietbao.vn

Thủ tướng yêu cầu trước mắt tập trung vào các nơi như nhà cao tầng; chợ, trung tâm thương mại; nhà trẻ, trường học; các cơ sở sản xuất lớn. Đợt tổng kiểm tra được tiến hành từ nay đến ngày 30-3. Kết thúc đợt tổng kiểm tra, báo cáo kết quả lên Thủ tướng; sau đó tiến hành phúc tra và đưa hoạt động của các cơ sở vào nề nếp.

Đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng mất an toàn về PCCC thì phải tạm thời đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động. Trên toàn quốc trong thời gian gần đây đã xảy ra một số vụ cháy lớn gây thiệt hại lớn về tài sản. Trong hai ngày 8 và 9-2, đã xảy ra bốn vụ cháy gây thiệt hại lớn, trong đó có vụ cháy tại chợ trung tâm TP Quảng Ngãi. Nguyên nhân chủ yếu của các vụ cháy trên là do mất an toàn trong việc sử dụng điện.

Xem nội dung văn bản tại đây.

HL