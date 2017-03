Thu tuyển công chức sai qui định, Bí thư Huyện ủy Cần Đước nhận khuyết điểm

Trước đó, vào tháng 9/2007, ông Nguyễn Tấn Điền, Bí thư Huyện uỷ Cần Đước ký Quyết định số 676-QĐ/HU thu tuyển Trần Thị Tuyết Trinh vào biên chế cơ quan Văn phòng Huyện ủy. Thế nhưng, từ ngày ký quyết định cho tới ngày được chuyển công tác (13/5/2008), trong bảng lương của Văn phòng Huyện ủy Cần Đước không hề có tên Trần Thị Tuyết Trinh.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An, sau khi thu tuyển, Huyện ủy Cần Đước đã cho Trần Thị Tuyết Trinh đi học tự túc và huyện không trả lương. Sau khi học xong, Trần Thị Tuyết Trinh chuyển về cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An và Huyện ủy đã đồng ý. Xét thấy ông Nguyễn Tấn Điền cảm thông cho gia đình ông Trần Văn Xuân, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cần Đước khó khăn (có con bị bệnh, vợ đau yếu, duy chỉ có một Tuyết Trinh học đến lớp 12) nên giúp đỡ chứ không có động cơ gì khác. Chính vì vậy, Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An đồng ý cho ông Nguyễn Tấn Điền nhận khuyết điểm thiếu sót; đồng thời, chuyển công tác đối với ông Trần Văn Xuân về Ban Dân vận Huyện ủy Cần Đước.

Thời gian qua, Huyện ủy Cần Đước tuyển dụng công chức một cách bất thường là con của ông Trần Văn Xuân, đã làm cho nhân dân xôn xao dư luận. Việc tuyển này bằng cách “quá cảnh” qua Văn phòng Huyện ủy Cần Đước, người vừa tốt nghiệp trung cấp đã được nhận ngay vào biên chế cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An, trong khi nhiều người có trình độ tương đương làm việc lâu vẫn phải hợp đồng.

Theo TTXVN