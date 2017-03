Thừa nhận tố cáo nặc danh để “đãi cát tìm vàng”?

“Có một đống cát mà có một thỏi vàng, tôi sẵn sàng đãi để tìm thỏi vàng ấy” - đại biểu Nguyễn Đình Xuân (Tây Ninh) tranh luận về việc có thừa nhận đơn tố cáo nặc danh hay không khi Quốc hội thảo luận về dự luật Tố cáo sáng 18-11. Tuy nhiên, cũng có một số đại biểu lại cho rằng thừa nhận trong luật là đồng nghĩa với việc khuyến khích chuyện này và từ đó sẽ làm “phức tạp tình hình”.

Ủng hộ: “Không nên câu nệ”

Ông Nguyễn Đình Xuân nói: khi mà cơ quan thanh tra, những cơ quan quản lý của chúng ta hiện nay năng lực còn hạn chế (chưa kể nó có những quyền lợi dính dáng đến nhau) thì không có cách nào khác để biết được sai phạm xảy ra trong nội bộ ngoài những đơn tố cáo. Cũng theo ông Xuân, việc thừa nhận hình thức tố cáo nặc danh có gây ra hậu quả hay không là do vấn đề “xử lý” quyết định. “Ta nhận một đơn tố cáo nặc danh, đọc biết ngay cái này có động cơ xấu, nó là chuyện không có và ta tống vào sọt rác thì làm gì có thể gây ra hậu quả được. Nhưng chúng ta lại lợi dụng cái đơn đó để mở cuộc kiểm điểm, giải trình, rồi thông tin ồ ạt ra ngoài thì đa số những trường hợp này không phải do người tố cáo, mà do người xử lý tố cáo cố ý lợi dụng để triệt hạ lẫn nhau, trừng phạt, đấu đá lẫn nhau, đặc biệt trước mỗi kỳ đại hội và bầu cử” - ông Xuân thẳng thắn.

Đồng tình, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Ngô Minh Hồng cho rằng bản chất của tố cáo là một thông tin, tương tự như tin báo tội phạm, cho nên “không cần câu nệ chuyện nặc danh hay không nặc danh”. “Nếu thông tin rõ ràng thì có nặc danh hay không, chúng ta vẫn phải xử lý, giải quyết và nếu cán bộ có vi phạm thì chúng ta vẫn phải kỷ luật” - bà Hồng khẳng định.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh, ông Huỳnh Phước Long, phát biểu ý kiến về dự án Luật Tố cáo. Ảnh: TTXVN

Phản đối: “Phức tạp tình hình”

Trong khi đó, phía phản đối cho rằng cần từng bước xóa bỏ việc tố cáo nặc danh trong xã hội, mà muốn vậy thì trước hết không thừa nhận hình thức tố cáo này trong luật. Bằng không, “lúc nâng lương, đề bạt, lên cấp, lên chức, bầu cử, có những vấn đề quan trọng, nhiệm vụ quan trọng ảnh hưởng đến lợi ích của một số người là người ta tố cáo ngay, dẫn đến cản trở việc thi hành nhiệm vụ của mình” - đại biểu Trần Tiến Dũng (Hà Tĩnh) nói.

Đại diện ban soạn thảo, Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền thừa nhận đây là vấn đề “rất phức tạp”. “Bên cạnh một số người không dám để lộ danh tính do sợ bị trả thù thì còn có rất nhiều trường hợp lợi dụng để đưa những thông tin rất phức tạp trong những thời điểm phức tạp, thường là gây rối tổ chức. Hiện nay trong nhiều tổ chức chúng ta cũng đang quá rối rắm về việc này” - ông Truyền cho hay.

Theo ông Truyền, thực tế vướng ở chỗ, người có thư nặc danh nói về một việc nhưng lại không phải chịu trách nhiệm gì. Thẩm tra đi, thẩm định lại cũng không có sự việc cụ thể như vậy nhưng người ta cứ đưa ra, buộc các cơ quan chức năng phải giải quyết. Đã giải quyết như vậy có khi làm lỡ việc giải quyết các vấn đề về cán bộ, thường là trong các kỳ đại hội. “Vừa rồi lấy ý kiến của rất nhiều địa phương, ý kiến chung là không đồng tình với việc này. Hôm nay cũng báo cáo lại với Quốc hội để biết việc này chúng ta cũng đã rất cân nhắc” - ông Truyền kết luận.

“Chúng tôi coi đây như là một dạng tin báo, tin báo này có thể chính xác, sử dụng được, cũng có thể là không. Chúng ta sẽ áp dụng việc này như một loại tin báo để tham khảo mà không cần phải quy định vào luật này” - ông Truyền cho hay.

Cân gian, đong thiếu phải bị phạt nặng Chiều 18-11, thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đo lường, phần lớn các đại biểu Quốc hội đều tán thành với việc xây dựng luật. Bởi hiện nay, tình trạng vi phạm về đo lường trong kinh doanh xăng dầu, vận tải hành khách bằng taxi, kinh doanh điện năng, nước sạch và trong nhập khẩu, lưu thông hàng đóng gói sẵn… diễn ra rất tinh vi, gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Theo đại biểu Nguyễn Thị Mai (Ninh Thuận), việc dự thảo quy định mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính về đo lường được áp dụng không quá năm lần số tiền thu lợi là chưa thỏa đáng. Bà Mai đề nghị phải phạt nặng hơn đối với những vi phạm trong lĩnh vực này. Đại biểu Hứa Chu Khem (Sóc Trăng) thì đề nghị trong luật này nên bổ sung một quy định, “những đơn vị sử dụng phương tiện đo lường để kinh doanh, buôn bán thì ở trong ngành đó không được làm công tác kiểm định”. Bởi nếu không sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng “vừa đá bóng, vừa thổi còi”. THÀNH VĂN Đừng bảo vệ kiểu chung chung Các biện pháp bảo vệ người tố cáo quá chung chung. Chẳng hạn: quy định “áp dụng các biện pháp cần thiết” thì cụ thể là biện pháp nào? Ở Bình Định, cách đây hai năm xảy ra một việc, người tố cáo sau khi tố cáo xong không sống được, phải bỏ đi vì cứ 12 giờ đêm lại bị người ta đem phân ném vào nhà. Khi bỏ đi thì bị dỡ nhà luôn. Dân khóc báo công an, công an cũng chịu vì không biết ai dỡ. Đến giờ phút này cũng không có cách nào giải quyết, bàn phối hợp làm sao bù đắp lại cho người ta thì các cơ quan nói không có luật nào quy định việc này cả. Đại biểu Hồ Quốc Dũng (Bình Định) Doanh nghiệp cũng phải được tố cáo Trên thực tế, đội ngũ làm công tác pháp luật, hay ngay cả quản lý, hành chính cũng thế, khi có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công dân, của doanh nghiệp... thì đều có khả năng xảy ra những chuyện nhũng nhiễu. Chẳng hạn như vụ việc kiểm toán ở miền Trung vừa rồi, doanh nghiệp bị nhũng nhiễu, bị đòi tiền để cho qua những cái như về kết quả kiểm toán, chẳng lẽ doanh nghiệp đó lại không có quyền tố cáo? Quốc hội chúng ta chấp nhận việc đó (như trong dự thảo) là coi như bỏ đi một kênh rất quan trọng. Trưởng Ban Dân nguyện Trần Thế Vượng (Hải Dương)

ĐỨC MINH