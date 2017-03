Thừa phát lại: Lập vi bằng là chính

Được Nhà nước giao bốn chức năng chính: tống đạt văn bản, xác minh điều kiện thi hành án, trực tiếp thi hành án và lập vi bằng, thế nhưng hiện nay lực lượng thừa phát lại (TPL) thí điểm tại TP.HCM chủ yếu làm công việc lập vi bằng là chính. Gần 80% chi phí mà thừa phát lại thu được sau hơn một năm hoạt động (hơn 4,2 tỷ đồng) là từ mảng lập vi bằng. Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Ngô Minh Hồng thông tin như trên tại buổi giám sát về hoạt động công chứng và TPL do HĐND TP tổ chức ngày 15-9.

Cũng theo lãnh đạo Sở Tư pháp TP, hiện tượng gian dối, lừa đảo, giả mạo giấy tờ, giả mạo người yêu cầu công chứng có chiều hướng gia tăng. Năm 2010 và sáu tháng đầu năm 2011 có 27 trường hợp. Thanh tra Sở đã xử phạt hành chính tám trường hợp với tổng số tiền 23 triệu đồng. Những trường hợp khác có dấu hiệu lừa đảo đã được chuyển hồ sơ cho cơ quan công an.

Ông Trần Văn Bảy, Trưởng phòng Bổ trợ Tư pháp - Sở Tư pháp TP, cho biết: “Có nhiều trường hợp Sở Tư pháp TP gửi văn bản đề nghị công an xử lý vì có dấu hiệu hình sự nhưng công an lại cho rằng đó là giao dịch dân sự. Tới đây Sở sẽ làm việc với Công an TP để có sự phối hợp xử lý kịp thời và hiệu quả hơn. Đồng thời, Sở sẽ kiến nghị Bộ Tư pháp để đề xuất sửa đổi Nghị định 60/2009 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp sao cho phù hợp hơn”.

Được biết, hiện Sở Tư pháp TP đang xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ công chứng và đang chạy thử nghiệm. Với phần mềm này, nếu một tài sản đã được đem giao dịch thì tất cả công chứng viên của TP đều nắm được, như vậy sẽ ngăn ngừa được hiện tượng một tài sản đem bán cho nhiều người. Dự kiến tháng 10-2011, phần mềm sẽ được triển khai.

l Sáng cùng ngày, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP.HCM đã khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về xử lý nước thải tại KCN Tân Tạo (quận Bình Tân). Ông Thái Văn Mến, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo (Công ty Tân Tạo), thừa nhận có tình trạng ô nhiễm môi trường do khí thải lò hơi của các doanh nghiệp trong KCN. Công ty Tân Tạo đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt gần chục công ty vi phạm về xả khí thải vượt chuẩn nhưng đến nay chỉ có công ty Nhật Nhật Nam khắc phục được việc gây ô nhiễm.

ÁI PHƯƠNG - ĐÌNH VÂN