Thừa Thiên-Huế: Tặng 50 ngôi nhà cho người nghèo chống lũ

Trong đó, 40 ngôi nhà được trao cho các hộ nghèo ở hai xã Quảng Phú và Quảng Vinh (huyện Quảng Điền) và 10 ngôi nhà còn lại được trao cho các hộ nghèo ở các phường Phú Thuận, An Đông, Phường Đúc, Kim Long, An Hòa và Hương Long (TP Huế), với tổng giá trị hơn 500 triệu đồng do Tổng Công ty Dầu Việt Nam tài trợ.

Được biết, mỗi hộ nghèo được hỗ trợ 10 triệu đồng; chính quyền các địa phương và đoàn thể, khu dân cư vận động hỗ trợ thêm cùng với gia đình bỏ ra xây dựng. Sau khi hoàn thành, trung bình mỗi ngôi nhà có giá trị từ 50 đến 60 triệu đồng, có thể chống chọi với mùa bão lũ.