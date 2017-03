Thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam-New Zealand

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện với New Zealand, nhất là hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.

Thủ tướng đề nghị thông qua cơ chế hiện có, hai bên nỗ lực thực hiện Chương trình Hành động Việt Nam-New Zealand giai đoạn 2013-2016. Theo đó, về chính trị, ngoại giao, hai bên ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Thủ tướng mong muốn New Zealand tiếp tục duy trì ODA ở mức cao cho Việt Nam; đồng thời tăng thêm chỉ tiêu học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam học tập tại New Zealand. Ngoài ra, Thủ tướng đề nghị hai bên hợp tác chặt chẽ trong đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Ngài Jerry Mateparae cho biết chuyến thăm của đoàn New Zealand nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và New Zealand trên các lĩnh vực; đặc biệt là về thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục... Ngài Jerry Mateparae khẳng định New Zealand sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong đàm phán Hiệp định TPP.

