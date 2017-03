Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là coi trọng phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Sri Lanka. Chủ tịch QH cũng nhấn mạnh: Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với Sri Lanka trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu như: Nông nghiệp, thủy sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh hợp tác về văn hóa, giáo dục, quốc phòng an ninh. Đồng thời, mong muốn Sri Lanka chia sẻ kinh nghiệm áp dụng luật pháp quốc tế trong một số lĩnh vực như tranh chấp thương mại, an ninh, an toàn hàng hải…

Chủ tịch QH Chamal Rajapaksa cho rằng Việt Nam và Sri Lanka đã hợp tác chặt chẽ, luôn ủng hộ và giúp đỡ nhau vào thời khắc quan trọng. Hai nước ký kết hợp tác trên nhiều lĩnh vực như quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư. Thời gian tới, hai nước cần tăng cường hợp tác về du lịch, hàng không, thủy hải sản...

Sáng cùng ngày, chủ tịch QH Sri Lanka và đoàn đã tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh; tới thăm, làm việc với Học viện Phật giáo Việt Nam.

