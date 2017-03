Thực hiện nghiêm chỉ đạo về bình ổn giá

Kết luận kinh tế-xã hội sáu tháng 2008: Tiếp tục thắt chặt tiền tệ Bộ Chính trị đã ra kết luận về tình hình kinh tế-xã hội sáu tháng đầu năm 2008 và các giải pháp chủ yếu trong sáu tháng cuối năm. Kết luận điểm lại những kết quả bước đầu trong việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng như những khó khăn, thách thức của nền kinh tế với những nguyên nhân cả về khách quan lẫn chủ quan. Trên cơ sở tiếp tục thực hiện Kết luận số 22-KL/TW ngày 4-4 của Bộ Chính trị, Bộ Chính trị lưu ý và nhấn mạnh thêm năm vấn đề lớn cần sự chỉ đạo tập trung của Chính phủ, của các ngành, các cấp từ trung ương đến địa phương. Thứ nhất, về kiềm chế lạm phát, Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ nhưng linh hoạt trong điều hành. Theo dõi chặt chẽ diễn biến cung-cầu của mặt hàng trọng yếu, đáp ứng yêu cầu của sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu. Thứ hai, duy trì tăng trưởng bền vững, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hợp lý. Thứ ba, về an sinh xã hội, đơn giản hóa các thủ tục, chuẩn bị tốt nguồn lực và thực hiện nghiêm túc các chính sách bảo đảm an sinh xã hội cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số... Thứ tư, đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng. Thứ năm, về lãnh đạo tư tưởng, tuyên truyền, thông tin, tăng cường công tác tuyên truyền trong hệ thống chính trị, trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chỉ đạo chấn chỉnh công tác thông tin báo chí, đảm bảo thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, đúng định hướng về những chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước. Bộ Chính trị nhấn mạnh, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các địa phương quán triệt, thống nhất nhận thức, có biện pháp triển khai cụ thể tạo sự chuyển biến tích cực, vượt qua khó khăn, thách thức trước mắt, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2008. AX