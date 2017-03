Thực phẩm nghi có vấn đề cũng phải công bố

“Người tiêu dùng thực sự chưa an tâm chất lượng thực phẩm. Do vậy, Luật An toàn thực phẩm (ATTP) phải là công cụ pháp lý để quản lý và giám sát tốt hơn thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP)” - ông Đặng Vũ Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, nhấn mạnh trong hội thảo về dự án Luật ATTP được tổ chức tại TP.HCM sáng 25-9.

Quảng cáo quá lố: Nên phạt

Bà Huaying Zhang, Giám đốc cấp cao về khoa học và các vấn đề toàn cầu của Tập đoàn Coca Cola, đã làm nhiều đại biểu bất ngờ khi đưa ra hàng loạt kiến nghị sửa đổi dự án Luật ATTP.

Đầu tiên, bà cho rằng nên bỏ Điều 27 về đăng ký quảng cáo thực phẩm bởi Điều 28 về quảng cáo thực phẩm đã nói rõ việc quảng cáo thực phẩm phải tuân thủ pháp luật về quảng cáo. “Thay vào đó, nên có điều luật quy định xử phạt cơ sở đã quảng cáo không đúng sự thật chất lượng sản phẩm nhằm đánh lừa người tiêu dùng” - bà này nói.

Một đóng góp khác cũng của bà Huaying Zhang đã được đông đảo đại biểu tán thành là chỉ nên thu hồi sản phẩm hết hạn với sản phẩm có khả năng mất an toàn. Còn nếu thực phẩm quá “hạn sử dụng tốt nhất” mà vẫn duy trì giá trị dinh dưỡng và an toàn khi sử dụng thì việc thu hồi nên dựa trên nguyên tắc tự nguyện.

Bà Huaying Zhang cũng lưu ý độ nhiễm các chất không an toàn bằng không (0) là một mục tiêu không thể đạt được, đặt biệt đối với các sản phẩm nông nghiệp.

Không thể đưa chế tài vào luật

Đối với công tác quản lý nhà nước về ATTP, Chủ nhiệm Văn phòng phía Nam Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam Nguyễn Nam Vinh kiến nghị: “Luật cần quy định trách nhiệm cụ thể nếu cơ quan quản lý nhà nước về ATTP không làm tròn trách nhiệm; cơ quan thông tin, báo chí vô tình hoặc cố ý thông tin, quảng cáo thực phẩm gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng”.

Ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát (Tây Ninh), đề nghị Luật ATTP nên cho phép cơ quan chức năng công bố thực phẩm nghi ngờ không đảm bảo VSATTP ngay từ khi có kết quả từ kiểm tra ban đầu. “Đợi khi có kết quả chính thức mới công bố thì sản phẩm không đạt đã tiêu thụ sạch, bất lợi cho người tiêu dùng” - ông Xuân ý kiến.

Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) Nguyễn Công Khẩn nhận định: Đưa chế tài vào luật chắc chắn có tác động to lớn và sẽ là một bước đột phá trong tư duy xây dựng luật của nước ta. Tuy nhiên, trước mắt, dự luật ATTP vẫn sẽ không có điều khoản chế tài mà được thể hiện ở văn bản pháp luật khác. “Nếu xây dựng luật một cách chi tiết, không bỏ sót những hành vi sai phạm thì tính hiệu quả vẫn cao” - ông Khẩn trấn an.