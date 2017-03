Thước đo năng lực phục vụ dân

- Sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở: Cao nhất Sơn La, thấp nhất Bình Thuận. - Công khai, minh bạch: Cao nhất Bà Rịa-Vũng Tàu, thấp nhất Trà Vinh. - Trách nhiệm giải trình: Cao nhất Quảng Trị, thấp nhất An Giang. - Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công: Cao nhất Long An, thấp nhất Cao Bằng. - Thủ tục hành chính công: Cao nhất Quảng Bình, thấp nhất Cần Thơ. - Cung ứng dịch vụ công: Cao nhất Đà Nẵng, thấp nhất Đắk Nông. Tổng hợp chỉ số PAPI 2011 trên cả sáu lĩnh vực: Cao nhất Bà Rịa-Vũng Tàu, nhì Long An, thấp nhất Hà Giang. TP.HCM xếp thứ chín trong bản tổng sắp và Hà Nội đứng thứ 13.