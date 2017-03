“Thượng chính, hạ sẽ… nghiêm”

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đưa ra một kiến nghị nhưng nó lại có giá trị xác nhận tình trạng can thiệp bất chính từ “trên” vào lực lượng thừa hành pháp luật gây “loạn” dưới!

Cụ thể, Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị “cán bộ công chức (CBCC), lãnh đạo các cơ quan đơn vị không can thiệp vào việc xử lý vi phạm” của CSGT. Về phần mình, tư lệnh ngành công an hứa sẽ xây dựng lực lượng CSGT vững mạnh, trong sạch. Sở dĩ phải hứa vậy bởi ông Quang cũng đồng tình với đại biểu QH nhận định rằng khi vẫn còn nạn “mãi lộ” thì ý thức người tham gia giao thông cũng không thể cải thiện bởi họ vẫn còn “cửa” để chạy mỗi khi có ý định… đi bừa, phạm luật.

Các cụ có câu “thượng bất chính, hạ tắc loạn” nhằm nói rằng sự tùy tiện, vô lối, coi thường luật pháp của “trên”, của những người đang nắm quyền lực sẽ tạo ra hệ lụy cực kỳ nguy hiểm ví như sự hỗn loạn của xã hội. Bất chính là chỉ lối hành xử không chính đáng, không đàng hoàng, không theo tôn ti trật tự nào cả, trong khi mọi quan hệ, giao thoa của xã hội (về nguyên tắc) đều phải chấp hành các quy định của luật pháp, cao hơn là các chuẩn mực đạo đức. Trong mọi hình thái xã hội, các vị tộc trưởng, quan lại, người đứng đầu chính là những người được cộng đồng ủy quyền đứng ra tập hợp ý nguyện của mọi người xây dựng nên các quy định, chuẩn mực ấy; đồng thời cũng ủy quyền luôn công tác trông coi việc thực thi chúng trong thực tế đời sống. Do tầm quan trọng ấy, hơn ai hết, quan chức, những người đứng đầu phải gương mẫu thực thi và thể hiện thái độ hết sức nghiêm minh khi có kẻ “xé rào” vi phạm.

Thế nhưng như xác nhận của bộ trưởng Bộ Công an, một số CBCC, lãnh đạo cơ quan đã can thiệp vào việc xử lý vi phạm khiến lực lượng CSGT lúng túng, khó xử.

Ai cũng biết CBCC bình thường thì không có nhiều quan hệ, thậm chí quyền lực cũng không, nên khả năng can thiệp (được) vào công việc của CSGT là rất ít, mà phải là những người có quan hệ, có quyền lực. Hơn thế, sự can thiệp đến mức bộ trưởng Bộ Công an phải lên tiếng, dẫn chiếu đến hệ lụy đe dọa sự an toàn giao thông thì đó là một thực tế không thể xem thường!

Nhìn rộng ra, tất cả việc can thiệp tùy tiện của những người có quyền lực vào luật pháp và các chuẩn mực xã hội tất thảy đều gây ra sự hỗn loạn bên dưới…

Vì thế “thượng” có chính thì “hạ” dứt khoát mới nghiêm!

PHAN MAI