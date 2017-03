Tiễn chú Sáu Dân về nơi an nghỉ cuối cùng

Trích sổ tang nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt • Võ Văn Kiệt, nhà lãnh đạo xuất sắc, người đảng viên cộng sản mẫu mực, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, trọn cuộc đời chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc - (Nông Đức Mạnh – Tổng bí thư BCH TƯ Đảng Cộng sản VN) • Anh – một tầm nhìn chiến lược, một tư tưởng lớn, một tấm lòng bao dung, một tính cách tự tin, quyết đóan… Một tính cách Võ Văn Kiệt – (Nguyễn Minh Triết – Chủ tịch nước) • Việt Nam sẽ luôn tự hào về Thủ tướng Võ Văn Kiệt, người Thủ tướng đầy bản lĩnh, hành động, quyết đóan và chịu trách nhiệm rất cao. – (Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng chính phủ) • Đồng chí Võ Văn Kiệt – anh Sáu Dân – người cộng sản kiên cường, người lãnh đạo tài năng giàu nghị lực và bản lĩnh quyết đoán – người đã có nhiều công lao to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và công cuộc đổi mới xây dựng đất nước. – (Nguyễn Phú Trọng – Chủ tịch Quốc hội) • Vô cùng thương tiếc một người cộng sản kiên cường, người họat động chính trị thực tiễn, năng động, dám nghĩ, dám làm, giàu nghị lực, tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, nhạy bén trong chiến tranh cũng như trong hòa bình, tri thức còn rất sung sức và còn rất trẻ. Công lao to lớn của anh mãi mãi được trân trọng. (Lê Khả Phiêu – nguyên Tổng bí thư BCH TƯ Đảng Cộng sản VN) • 20 năm cùng công tác và được sự chỉ đạo của anh đã để lại đầy ắp những kỷ niệm đẹp và sâu sắc, những bài học quí báu của anh có ý nghĩa quyết định với sự trưởng thành của tôi. (Phan Văn Khải – nguyên Thủ tướng Chính phủ) • Anh Kiệt ơi! Mới cách đây ít tuần anh đến thăm tôi. Hai anh em đã bàn bạc với nhau về tinh hình chung của đất nước, về tình hình thiên tai cần phải làm đê chắn biển như thế nào. Thế mà hôm nay anh đã đi rồi, thật đột ngột quá… - (Đỗ Mười – nguyên Tổng bí thư BCH TƯ Đảng Cộng sản VN) • Chúng con đã học tập nhiều ở chú để trưởng thành như ngày hôm nay, công ơn ấy chúng con không bao giờ quên… - (Trương Mỹ Hoa – nguyên Phó chủ tịch nước) • Toàn ngành công thương xin hứa trước anh linh bác Sáu Dân nguyện một lòng, một ý chí thức hiện cho được nhiệm vụ giúp Đảng, nhà nước và tòan dân phát triển sự nghiệp công thương, góp phần phát triển đất nước phồn vinh như mong mỏi của bác Sáu Dân – (Vũ Huy Hoàng – Bộ trưởng Bộ Công thương) • Chúng tôi sẽ mãi ghi nhớ lời căn dặn của đồng chí, làm hết sức mình để nước ta, trong đó có nông nghiệp, ngông thôn ngày một phát triển bền vững, đời sống nông dân được nâng cao – (Cao Đức Phát – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn) • “Anh ơi, rằng đi vội/ Ý tưởng nào dở dang/ Bao mùa xuân đang tới/ Nâng niu sợi tơ đàn/ Vĩnh biệt anh Sáu Dân/ Trời mưa đẫm nước mắt/ Từng giây ta bắt gặp. Hình anh lúc khải hoàn” (Trương Quang Được – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, phó Chủ tịch Quốc hội) • Cháu học ở chú phong cách gần dân, nắm bắt thức tiễn, biết khai thác và lắng nghe từ mạch nguồn cuộc sống. Cháu học tập ở chú sức bền chắc, mạnh mẽ để vượt qua khó khăn và biết rung động, sẻ chia trước những cuộc đời, những số phận của con người, không thù ghét ai… (Phạm Phương Thảo - Chủ tịch HĐND TP.HCM) • Bác hấp dẫn các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên không chỉ ở sự từng trải cách mạng của các nhiệm vụ quan trọng mà bác đảm nhiệm, mà còn ở phong cách năng động, tư duy sáng tạo, ở cự quan tâm ân cần, luôn động viên thanh niên không sợ sai, mạnh dạn suy nghĩ, mạnh dạn đột phá, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ. – (Võ Văn Thưởng - Bí thư thứ nhất Đoàn thanh niên cộng sản HCM) • Chú mất đi, chúng con mất một điểm tựa, một người chỉ lối, đưa đường, động viên, khích lệ. Mãi mãi chúng con không quên những lời dặn của chú trong công việc làm báo của mình. – (Nguyễn Thị Hằng Nga – Chủ tích Hội nhà báo TP.HCM) • Những ngày chú bệnh nặng, được chăm sóc chú, được gần chú, chúng cháu càng khâm phục, thật là một bài học cho cả thế hệ. Với bệnh lý rất nặng của chú, cháu hiểu chú đã có nghị lực phi thường, lạc quan đến lúc cuối đời. Chú cũng hiểu bệnh lý, biết cả tiên lượng, nhưng chú không hề lo cho chính mình. Những ngày cuối đời ấy, chú vẫn lo Việt Nam bị nước biển tràn ngập. Chúng cháu đã không giữ nổi chú, đau buồn vĩnh biệt chú. – (PGS.TS Trương Văn Việt) • Một trái tim lớn luôn đập cùng nhịp với bao thăng trầm của đất nước nay đã ngừng đập - (GS. TSKH Nguyễn Đăng Hưng) • Cháu vốn là một thợ điện ở nhà máy Thành Công, từ ngày chú Sáu đến thăm nhà máy và có lời động viên, cháu đã hết sức cố gắng làm việc và học tập để khỏi phụ lòng chú. Nay cháu đã trưởng thành và thành danh, trở thành giám độc công ty thức ăn chăn nuôi Thành Cô, Bình Dương. Chú hãy an lòng, cháu sẽ tiếp tục làm tốt những gì chú đã dạy - (Nguyễn Văn Soa)