Tiến độ trình dự án luật còn chậm

Năm 2009, QH sẽ thông qua 24 dự án luật và cho ý kiến 20 dự án luật khác. Năm 2010, QH dự kiến thông qua 31 dự án luật, một pháp lệnh và 20 dự án luật khác. Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu lưu ý các cơ quan soạn thảo cần tuân thủ nghiêm tiến độ và chất lượng các dự luật.

Được biết, tiến độ trình nhiều dự luật lâu nay vẫn chậm so với quy định. Các cơ quan có trách nhiệm trình thường “nại” ra nhiều lý do khách quan. Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu nói rằng nguyên nhân chính của việc chậm trễ đó là do cơ quan chủ trì soạn thảo chưa chỉ đạo sát sao, quyết liệt và đề cao trách nhiệm. Một số dự án chưa được xem xét một cách toàn diện về nội dung, phạm vi điều chỉnh... nên tính khả thi chưa cao, phải rút hoặc phải điều chỉnh thời gian soạn thảo.