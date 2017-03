Tiễn đưa mẹ Thứ về với đất trời

Mẹ Thứ thanh thản ra đi ở cái tuổi đại thượng thọ 106, dẫu biết rằng sống - chết là lẽ thường tình, là quy luật của tạo hóa nhưng tin mẹ mất đi vẫn khiến hàng triệu con tim đau đớn, thương tiếc. Hôm nay, mẹ đã về với đất, về với trời xanh mây trắng nhưng tâm hồn mẹ, nhân cách mẹ thì vẫn còn sống mãi.









Đội trợ tang làm lễ trước khi vào rước linh cữu mẹ Thứ



Ông Lê Tự Ngọc (cháu mẹ Thứ) thay mặt gia quyến cảm tạ chính quyền các cấp cùng đông đảo bà con đã đến tiễn đưa mẹ







Con gái mẹ Thứ - Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Trị - xúc động trước giây phút tiễn đưa







Cả người thân và người dân đều khóc tiếc thương mẹ



Một phụ nữ người nước ngoài hay tin cũng đến viếng mẹ



Chuẩn bị di quan



Lễ di quan lúc 9 giờ 30 sáng nay



Con cháu thương tiếc khi đưa linh cữu mẹ lên xe tang



Lễ tiễn đưa mẹ ra khỏi ngôi nhà nhiều kỷ̉ niệm



Mẹ Thứ đã hòa quyện vào đất trời linh thiêng



Xe tang chở mẹ



Đội quân binh chỉnh tề, sẵn sàng đón mẹ vào nghĩa trang



Hàng nghìn người đã tiễn đưa mẹ đến tận nghĩa trang



Đội kèn tây cất lên những tiếng ca bi tráng



Cẩn thận, nhẹ nhàng đưa mẹ về với đất trời



Mẹ Thứ đã mãi mãi yên nghỉ bên những người con, cháu anh hùng trong nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn



Theo LÊ HẢI (TTO)



Trở thành biểu tượng vĩ đại của tấm lòng trung trinh, chưa bao giờ đòi hỏi hay nhắc đến công lao cống hiến, câu nói của mẹ năm nào nay đã trở thành bất hủ: “Chín đứa con trai mẹ hi sinh, một con rể và cháu ngoại cũng đã ngã xuống để dân mình được cái lớn nhất: nước nhà độc lập, tự do. Vậy là mẹ hạnh phúc, mãn nguyện rồi, còn mong ước chi hơn!”.Đúng 8 giờ sáng, hàng trăm người có mặt tại lễ tang đã lau nước mắt chứng kiến lễ truy điệu mẹ Thứ, nghe lời điếu văn như một cuốn phim quay chậm về cuộc đời bi tráng của mẹ: “Cuối cùng rồi mẹ cũng ra đi, nhưng chúng con tin rằng mẹ sẽ hóa thân thành một tượng đài xây nên bằng triệu triệu trái tim bất hoại, tồn tại vĩnh hằng như hồn thiêng đất nước Lạc Hồng…”Giây phút tiễn đưa mẹ đến nghĩa trang, dòng người hai bên đường kính cẩn tiếp nối nhau như dài đến vô cùng để bày tỏ nỗi lòng thương tiếc và sự biết ơn vô hạn. Có người đến viếng mẹ bằng nước mắt, bằng nhạc, bằng thơ; cũng có người chỉ lặng thinh cúi đầu tưởng nhớ…Trước vong linh mẹ Thứ, thầy giáo Nguyễn Mãi (Hiệu trưởng Trường THCS Phan Châu Trinh) nhắc nhở học sinh phải biết ơn những người anh hùng đã không tiếc máu xương ngã xuống vì hòa bình, độc lập dân tộc; phải ghi nhớ đức hi sinh cao cả của những người mẹ Việt Nam hiến dâng chồng con cho Tổ quốc như mẹ Thứ. Còn nhà văn Nguyễn Đức Chữ thì nhói lòng bày tỏ cảm xúc: “Mẹ đã ra đi. Không, mẹ anh hùng bất tử cùng dân tộc Việt Nam”.10 giờ 40, khi mẹ Thứ đã thanh thản nằm lại tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Điện Bàn, người con gái đầu lòng của mẹ nay đã 86 tuổi - Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Trị thổn thức: “Nhiều năm trời tui bị địch cầm tù, tra tấn nên trí nhớ không còn được minh mẫn, lúc nhớ lúc quên. Nhưng hình ảnh lam lũ, cần cù, chịu thương, chịu khó của mẹ là tui mãi khắc sâu không bao giờ quên được”.