Tiếp nhận 93 tư liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các hiện vật quý được hiến tặng gồm chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng vải lụa; những đồng tiền được phát hành từ năm 1946 in hình Bác Hồ, huy hiệu chiến sĩ Điện Biên xuân 1954 do Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tặng ông Nguyễn Tửu (đường Nguyễn Trãi, TP Huế)... Đáng chú ý là bản dự thảo Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời bốn tờ báo lớn của Nhật về chiến tranh xâm lược của Mỹ tại Việt Nam do ông Dương Phước Thu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên-Huế, trao tặng.

Ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết đây là đợt tiếp nhận tư liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh do các cá nhân, tổ chức trao tặng lần thứ ba trong năm nay. Đợt 1 (vào dịp 3-2) có 35 tư liệu, hiện vật và đợt 2 (dịp 19-5) có 205 tư liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

CL