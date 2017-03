Tiếp nhận mặt trống đồng tặng Khu tưởng niệm ông Phạm Hùng

(PL)- Ngày 24-5, Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận mặt trống đồng do Thượng tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, tặng Khu tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (tại xã Long Phước, huyện Long Hồ) nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố chủ tịch.

Mặt trống có đường kính 3,2 m, nặng 300 kg, chất liệu đồng, được đúc tại Công ty Cơ khí Thắng Lợi (Nam Định). Theo Sở VH-TT&DL tỉnh Vĩnh Long, từ 18-5, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã phát động đợt tiếp nhận tài liệu, hiện vật hiến tặng về cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông (11-6-1912 _ 11-6-2012). Ngay trong lễ phát động, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã tiếp nhận rất nhiều tài liệu, hiện vật quý. DƯỠNG LIÊM