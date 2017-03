Tiếp sức cho ngư dân giữ biển

Chương trình “Cùng ngư dân bám biển” do báo Sài Gòn Tiếp Thị, Hội Hàng Việt Nam chất lượng cao, Câu lạc bộ Doanh nghiệp dẫn đầu LBC, Quỹ Hỗ trợ phát triển giáo dục EDF thực hiện. Đây là chương trình nhằm kêu gọi tổ chức các hoạt động chung tay hỗ trợ ngư dân. Chương trình đã công bố thành lập quỹ tín dụng hỗ trợ ngư dân, các hoạt động dinh dưỡng cho con em ngư dân, học bổng cho ngư dân trẻ và con em ngư dân... Ông Lê Trí Thông, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á, cho biết ngư dân Mai Phụng Lưu là khách hàng đầu tiên của quỹ tín dụng dành cho ngư dân do ngân hàng này vừa thành lập. Quỹ có số vốn ban đầu là 20 tỉ đồng. Trước mắt, quỹ này cho ngư dân hai tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định vay lãi suất ưu đãi, mỗi tỉnh 6,5 tỉ đồng. Ngày 28-6, các doanh nghiệp thủy sản đã đóng góp hơn 2,3 tỉ đồng để hưởng ứng lời kêu gọi giúp đỡ ngư dân biển Đông do Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản VN (VASEP) phát động. T.LỘC - T.HIẾU Giải quyết ngay các vụ tàu nước ngoài phá rối ngư dân (PL)- Tổ chức khai thác hải sản phù hợp diễn biến biển Đông - Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của sáu tháng cuối năm được Bộ NN&PTNT đưa ra tại hội nghị sơ kết thực hiện kế hoạch sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2011 của ngành nông nghiệp tổ chức ngày 28-6 ở Hà Nội. Bộ yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước thuộc Bộ tăng cường chỉ đạo tốt hoạt động nuôi trồng thủy sản, chú trọng hướng dẫn kiểm tra và giám sát thực hiện tuân thủ quy định về điều kiện nuôi trồng, an toàn thực phẩm và môi trường. Các cơ quan này cần tiếp tục phối hợp giữa các địa phương tổ chức lại hoạt động khai thác hải sản phù hợp với tình hình giá nhiên liệu tăng cao và diễn biến phức tạp trên biển Đông; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến tàu cá VN bị nước ngoài phá rối, tạo thuận lợi tối đa và bảo đảm an toàn cho ngư dân ra khơi kết hợp với bảo vệ an ninh, quốc phòng. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cho biết lãnh đạo Bộ sẽ giao cho Tổng cục Thủy sản theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường để cân đối cung cầu và đề xuất cơ chế chính sách tạo điều kiện cho tiêu thụ sản phẩm thủy sản, muối cho ngư dân. Bộ sẽ đề nghị Chính phủ sớm phê duyệt Đề án xây dựng lực lượng kiểm ngư đến năm 2020. Ngoài ra, trong quý IV-2011, Tổng cục Thủy sản phải xây dựng và hoàn thành Đề án quản lý nghề cá quy mô nhỏ và Đề án chính sách hỗ trợ ngư dân vùng cấm khai thác có thời hạn. TRÀ PHƯƠNG