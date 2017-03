Tiếp tục cắt giảm đầu tư công, thực hành tiết kiệm

Dự thảo báo cáo của UBND TP nhận xét trong tháng 10, TP đã nỗ lực kiềm chế lạm phát, thực hiện nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, tình hình kinh tế-xã hội TP trong tháng 10 và những tháng cuối năm 2011 còn gặp nhiều khó khăn, áp lực tăng giá hàng hóa trên thị trường khá lớn vì nguồn cung hàng nông sản thực phẩm bị hạn chế do mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, Tây Nam Bộ. Bên cạnh đó, tỉ giá ngoại tệ đang có xu hướng tăng đã làm tăng chi phí sản xuất và giá cả một số hàng hóa liên quan đến nhập khẩu. Từ đó ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của người dân TP từ nay đến cuối năm.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân, hiện tình hình kinh tế thế giới đang diễn biến phức tạp. Đặc biệt, vấn đề nợ công, lạm phát, khủng hoảng tài chính… chưa có dấu hiệu khả quan. Đáng chú ý nhất là nợ công ở Hy Lạp đang là vấn đề nan giải mà nguyên nhân chính là vì có thời điểm Hy Lạp đầu tư mạnh vào nhiều công trình lớn nhưng hiệu quả sử dụng kém, gây lãng phí. “Sự mất cân đối trong đầu tư công là bài học lớn đối với chúng ta” - ông Quân nhấn mạnh.

Theo đại diện Sở Tài chính, nhiệm vụ sắp tới của TP là phải tiếp tục xử lý vướng mắc khi triển khai Nghị quyết 11, trong đó có vấn đề mua sắm tài sản công. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, phải tạm dừng mua xe ô tô, vật dụng chuyên dùng. Trường hợp cấp bách phải báo cáo lên Bộ Tài chính để trình Chính phủ.

Theo Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân, bên cạnh việc cắt giảm đầu tư công, thực hành tiết kiệm, TP phải tái cấu trúc hệ thống tài chính, trong đó có hệ thống ngân hàng, các quỹ tài chính. Về vấn đề tái cấu trúc, phải tái cấu trúc hệ thống DN, trong đó tập trung vào các ngành nghề chủ yếu chứ không đầu tư dàn trải. Cạnh đó, các khối, đặc biệt là các DN, phải tập trung ứng phó với các phương án tài chính trong năm 2012.

Về tình hình an ninh trật tự, Đại tá Ngô Minh Châu, Phó Giám đốc Công an TP, cho biết các vụ phạm pháp hình sự có chiều hướng giảm nhưng có ba loại tội phạm tăng so với cùng kỳ năm ngoái như án giết người tăng hơn 12%, cướp giật tăng 20%, chống người thi hành công vụ tăng 103%. Việc kéo giảm tai nạn giao thông đến nay TP mới chỉ giảm được một vụ tai nạn, còn số người chết và bị thương đều tăng. Theo ông Châu, đối với tình trạng tụ tập phóng nhanh, lạng lách đánh võng, công an các địa phương phối hợp phát hiện chỗ nào có tụ tập là kiểm tra xe và giấy chứng minh nhân dân. Với cách làm này, những ngày cuối tuần vừa qua tình hình tương đối ổn định.

