Tiếp tục đổi mới đất nước toàn diện, đồng bộ

Sáng 21-1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội), Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Trong diễn văn khai mạc đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ: Đại hội XII của Đảng là đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên CNXH.

Tiếp tục đổi mới

Đi vào nội dung chính của Đại hội XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trình bày báo cáo của Trung ương khóa XI về những tư tưởng, nội dung cốt lõi của các văn kiện trình đại hội.

Ở phần đầu, về đánh giá năm năm qua đặt trong tổng kết 30 năm đổi mới, báo cáo của Tổng Bí thư lấy tiêu đề “Vững bước trên con đường đổi mới”. Theo đó báo cáo nhận định tình hình thế giới và khu vực cũng như trong nước vừa qua có nhiều diễn biến rất phức tạp. Nhưng vượt qua những khó khăn, thách thức ấy, nền kinh tế đã dần đi vào ổn định, lạm phát được kiểm soát. Từ năm 2013 kinh tế dần phục hồi, năm sau tăng trưởng cao hơn năm trước. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Chính trị-xã hội ổn định. Toàn dân tộc đã thống nhất ý chí, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hiệu quả. Vị thế, uy tín quốc tế tiếp tục được nâng cao.

Đặt trong tổng thể, đánh giá 30 năm đổi mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Trung ương nhận định là đất nước đã đạt được “những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử”. Đồng thời cũng còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, yếu kém cần phải tập trung giải quyết, khắc phục để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Thành tựu 30 năm đổi mới khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên XHCN của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử; tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để đất nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.

Báo cáo chỉ rõ thời kỳ mới đòi hỏi phải phát triển đất nước toàn diện, đồng bộ hơn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, trong đó phát triển kinh tế-xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần; tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.





Phát huy dân chủ, kiểm soát quyền lực

Một nội dung rất đáng chú ý trong báo cáo này là phát huy sức mạnh đại đoàn kết, dân chủ XHCN và xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN. Báo cáo khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trong đó phải lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng.

Phát huy dân chủ XHCN là một nội dung chủ đề của Đại hội XII này. Điều đó đòi hỏi nhiệm kỳ tới dân chủ phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội. Bảo đảm để nhân dân tham gia ở tất cả các khâu của quá trình đưa ra những quyết định liên quan đến lợi ích, cuộc sống của người dân. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân theo tinh thần Hiến pháp 2013.

Trong tổ chức, hoạt động bộ máy nhà nước, tiếp tục xác định rõ cơ chế phân công, phối hợp thực thi quyền lực nhà nước, nhất là cơ chế kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan trong thực hiện ba quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Tiếp tục thực hiện chiến lược cải cách tư pháp, xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích nhà nước và chế độ XHCN.

Tiếp tục “tuyên chiến” với tham nhũng

Kiểm điểm công tác xây dựng Đảng, báo cáo tóm tắt do Tổng Bí thư trình bày nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã góp phần siết lại kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý bước đầu đã tự sửa chữa khuyết điểm, tự điều chỉnh hành vi và các hoạt động trong công tác, trong cuộc sống của mình, của gia đình và người thân.

Tuy nhiên, vẫn còn một số việc chưa đạt mục tiêu đề ra. Cụ thể, trong phê và tự phê bình, tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm vẫn còn khá phổ biến; một số cán bộ, đảng viên chưa tự giác nhìn nhận đúng mức khuyết điểm, trách nhiệm của mình. Trên một số vấn đề, qua kiểm điểm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp từ trung ương đến cơ sở vẫn chưa làm rõ thực chất mức độ nghiêm trọng của tình hình, chưa làm rõ địa chỉ trách nhiệm. Tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn nghiêm trọng với biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Để khắc phục những hạn chế trên, cần đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ. Tiếp tục ban hành, thực hiện các quy chế, quy định thống nhất, đồng bộ, trong đó có quy chế về đánh giá đúng đắn, khách quan đối với cán bộ để có cơ sở sử dụng, bố trí cán bộ; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp. Đổi mới công tác bầu cử trong Đảng, phương thức tuyển chọn, bổ nhiệm để lựa chọn được người thực sự có đức, có tài giữ các vị trí lãnh đạo, đặc biệt là người đứng đầu.

Báo cáo tiếp tục xác định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, đồng thời là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài. Các cấp ủy, trước hết là người đứng đầu phải chủ động phòng ngừa, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí; khi xảy ra thì xử lý kịp thời, nghiêm minh kể cả hành vi bao che, dung túng, can thiệp, ngăn cản việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí...