Tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào công việc chung

Đề cập đến những thuận lợi và thách thức đối với Việt Nam khi tham gia với tư cách ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho rằng cương vị mới đem lại cho Việt Nam vinh dự to lớn nhưng trách nhiệm cũng nặng nề. Tham gia trực tiếp vào Hội đồng Bảo an LHQ là một thách thức không nhỏ đối với Việt Nam vì Việt Nam sẽ tham gia vào quá trình xem xét, đề xuất và quyết định những vấn đề quan trọng về hòa bình, an ninh của các khu vực và thế giới, bảo đảm phù hợp với lợi ích chính đáng của các quốc gia thành viên LHQ, trong đó có nước ta.

Đề cập đến quan hệ hợp tác Việt Nam - LHQ trong giai đoạn mới, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho biết trong hai năm 2008 và 2009, Việt Nam sẽ ưu tiên hoàn thành tốt cương vị thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an. Việt Nam sẽ tiếp tục kiên trì phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, đẩy mạnh hơn nữa công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức độ phổ cập giáo dục phổ thông, cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em, đẩy lùi bệnh dịch, bảo vệ môi trường. Chủ tịch nước cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh quá trình cải cách hệ thống LHQ tại Việt Nam thông qua việc thực hiện sáng kiến Một LHQ ở Việt Nam.