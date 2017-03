Tiết kiệm thời gian, triệt đường nhũng nhiễu

Từ đầu tháng 8, Bưu điện TP.HCM đã phối hợp với UBND quận 3 và quận 8 cung cấp dịch vụ “Chuyển phát trả kết quả hồ sơ hành chính công tận nhà”. Tại quận 3, dịch vụ đã được triển khai tại 14 phường trực thuộc cùng với các cơ quan như Bảo hiểm Xã hội, Chi cục Thuế. Đồng thời, ở quận 8 cũng đã tiến hành dịch vụ này tại năm phường.

Vài chục ngàn đổi lấy sự tiện dụng

Theo ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch UBND quận 3, hiện dịch vụ đang được áp dụng với ba loại thủ tục là: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hồ sơ lao động và hồ sơ giấy tờ tư pháp hộ tịch (khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn…). Mặc dù dịch vụ rất tiện dụng nhưng do mới mở nên quận đang đẩy mạnh tuyên truyền xuống tới phường, các khu phố để đông đảo người dân được biết và sử dụng. “Khi đến UBND quận làm thủ tục hồ sơ hành chính, nếu muốn sử dụng dịch vụ chuyển phát trả kết quả tận nhà, người dân sẽ đăng ký với nhân viên ủy ban. Sau khi thủ tục hồ sơ hoàn tất, kết quả sẽ được bưu điện chuyển trả đến tận nhà, người dân không phải mất công đi lấy” - ông Thái nói.

Người dân sẽ đỡ mất thời gian đi lại nếu mọi thủ tục hành chính đều được trả kết quả tận nhà. Ảnh: HTD

Khi được hỏi về dịch vụ trên, ông Huỳnh Văn Sáu (phường 1) tỏ ra rất ủng hộ. “Nói cho ngay là mỗi khi phải đi làm giấy tờ chúng tôi rất ngán ngại. Nào là công đi lại để làm thủ tục, bổ sung giấy tờ, khi có kết quả rồi cũng vẫn phải chờ đợi. Đó là chưa kể không may hôm đó gặp phải cán bộ thích làm khó dân, thái độ không thân thiện, hỏi gì cũng gắt gỏng, ức chế lắm…” - ông Sáu chia sẻ. Theo ông Sáu, chỉ tốn vài ba chục ngàn đồng tiền cước nhưng đổi lại nhận về được sự tiện dụng, khỏi tốn thời gian lẫn công sức thì chắc chắn ai cũng hài lòng.

Bà Nguyễn Thị Diệu (phường 13) cũng cho hay bà biết dịch vụ này qua đọc báo, xem truyền hình từ khi mới bắt đầu khai trương. “Nghe có dịch vụ này tôi mừng lắm, vậy là từ nay đi làm giấy tờ khỏi phải mất thời gian chờ đợi rồi công đi lại nhận kết quả nữa. Hôm rồi tôi và con trai lên quận xin cấp giấy phép xây dựng nhưng khi nói muốn được trả kết quả qua bưu điện thì quận nói chưa áp dụng dịch vụ với thủ tục này. Nếu mọi thủ tục hành chính đều được trả kết quả tận nhà thì tiện cho người dân biết mấy” - bà Diệu nói.

Tiến tới nộp hồ sơ tại nhà

Về phía UBND, ông Thái cho biết sang tháng 9, dịch vụ chuyển phát trả kết quả hồ sơ sẽ được áp dụng thêm với các loại hồ sơ giấy tờ như cấp chủ quyền nhà ở, đất ở, cấp giấy phép xây dựng và tiến tới áp dụng với hầu hết các thủ tục khác. Ông Thái cũng nhận định trong tương lai đây là một dịch vụ tốt cần được triển khai rộng rãi do nó có tính tiện ích cao, chuyên nghiệp, đáp ứng được nhu cầu thiết thực của người dân và sự phát triển của xã hội.

“Dịch vụ sẽ cam kết đảm bảo an toàn hồ sơ hành chính do phát thư bảo đảm. Mọi bí mật, thông tin riêng liên quan đến khách hàng sử dụng dịch vụ cũng sẽ được giữ kín. Tuy nhiên, với các thủ tục như giấy tờ nhà, đất chẳng hạn, giá cước chuyển phát sẽ cao hơn các thủ tục khác một chút do đòi hỏi đảm bảo an toàn cao hơn” - ông Thái cho biết thêm.

Giá cước giao kết quả tận nhà

Bên cạnh đó, ông Thái cũng cho rằng dịch vụ được triển khai ngoài việc tiết kiệm thời gian, công sức cho người dân, còn giúp người dân hạn chế được việc bị cán bộ nhũng nhiễu, làm phiền mỗi khi đi làm thủ tục giấy tờ như bấy lâu nay. “Điều này quan trọng lắm, bởi mặc dù đã có nhiều thay đổi trong phong cách, thái độ làm việc của cán bộ nhưng ở một góc khuất nào đó tình trạng này vẫn còn tồn tại. Vậy thay vì để chúng xảy ra rồi chống thì tại sao ta không tìm biện pháp để phòng rồi triệt tiêu tệ nạn, sẽ hay hơn nhiều chứ” - ông Thái chia sẻ.

UBND quận 3 cũng có kế hoạch sau khi người dân đã quen với dịch vụ trả kết quả hồ sơ tận nhà, ủy ban sẽ tiếp tục tiến hành gói dịch vụ nhận hồ sơ hành chính tại nhà. Lúc này người dân chỉ cần gọi điện thoại, nhân viên chuyển phát sẽ tới tận nhà nhận hồ sơ giấy tờ cần làm thủ tục, thu tiền cước chuyển phát và phí theo quy định (có biên lai). Ngay sau khi thủ tục tại ủy ban hoàn thành, nhân viên chuyển phát sẽ có trách nhiệm chuyển trả lại hồ sơ tận nhà cho người dân trong thời gian sớm nhất.

“Cách làm này không chỉ người dân được lợi mà ngay cả cán bộ cũng giảm được áp lực công việc. Thêm vào đó bộ máy chính quyền cũng gọn nhẹ hơn, chí ít cũng giảm được 1/2 nhân lực rồi điện, nước… Và đương nhiên là sẽ không còn cơ hội để cán bộ nhũng nhiễu, làm khó người dân” - ông Thái đánh giá.

Ở quận 8, Phó Trưởng phòng Nội vụ Diệp Kiều Oanh cho biết do bước đầu mới chỉ là làm thăm dò nên quận chỉ triển khai thí điểm dịch vụ trả kết quả hồ sơ hành chính công tại nhà tại năm phường (3, 6, 11, 13, 16) đối với thủ tục hồ sơ giấy tờ tư pháp hộ tịch. Sau đó sẽ mở rộng thêm các thủ tục và áp dụng đại trà dịch vụ trên địa bàn quận. Theo bà Oanh, đây là dịch vụ rất thiết thực, một mặt có lợi cho người dân khi giúp họ tiết kiệm được thời gian, công sức. Mặt khác, với cán bộ, thời gian lẽ ra trước kia dành để trả hồ sơ thì nay họ có thể sử dụng để tập trung vào công việc chuyên môn.

THU HƯƠNG