Tin ban đầu về bão số 3: Đà Nẵng ngập nặng vì mưa lớn

Ảnh: Đài khí tượng thủy văn Khu vực Nam Bộ (cập nhật lúc 16h ngày 23-8)

Bão số 3 đang tiến sát Bắc Trung Bộ

Theo Đài khí tượng thủy văn Khu vực Nam Bộ, hồi 16 giờ ngày 23/8, vị trí tâm bão ở khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Thừa Thiên Huế – Quảng Ngãi khoảng 120km về phía Đông Đông Bắc, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Trị đến Thanh Hóa và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh – Thừa Thiên Huế khoảng 80 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.

Trong khoảng 12 đến 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Trị đến Thanh Hóa. Đến 16 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, ngay sát bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh – Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km.



Do ảnh hưởng của bão, vùng biển khu vực quần đảo Hoàng Sa, vịnh Bắc Bộ và vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh. Từ sáng mai (24/8), khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Khu vực các tỉnh Trung Trung Bộ, Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to; cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng.Các tỉnh Nam Bộ có mưa trên diện rộng, có nơi mưa vừa mưa to và giông kèm theo gió giật, lốc xoáy.